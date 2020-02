Girişimciliğin yarını Uludağ Ekonomi Zirve'sinde tartışıldı 

Mahmut Can Emir / Bursa, 24 Mart (DHA) – Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Girişimciliğin Yarını panelinde, başarılı girişimciler kendi deneyimlerini paylaşarak girişimciliğin geleceğini tartıştı.

Moderatörlüğünü PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in yaptığı panele; Pudur Corporation Kurucusu ve Başkanı Arun Pudur, Google Kamu Politikası ve Devlet İlişkileri Müdürü Doron Avni, Aslanoba Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, Baba Rafi Kebap Kurucusu ve CEO’su Hendry Setiono ve Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheikha Alanoud Al-Thani katıldı.

Panelde konuşan Pudur Corporation Kurucusu ve Başkanı Arun Pudur: “Kariyerimin ilkyıllarında her işi yaptım. Daha sonra yazılım işlerine girip 2006’da bir milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştım. Oluşturduğum yazılımları makul fiyatlardan satmaya başladım. Karşımızda Microsoft gibi bir dev vardı. Ama işinizi hissedip basit insan davranışlarıyla düşündüğünüzde kimse rakibiniz olamaz” dedi.

Google Kamu Politikası ve Devlet İlişkileri Müdürü Doron Avni, girişimciliğin kendisi için keşfetmek demek olduğunu söyledi ve ekledi, “Google’ın kuruluşunun başında birkaç kişilik bir ekip garajda çalıştık. 15 yıl önce bulut teknolojileri yoktu. Şimdi ise bulut sayesinde milyonlarca insana ulaşabiliyorsunuz. Genç bir girişimcinin artık bir ofise ihtiyacı yok; laptop’ı ve interneti olması yeterli. Ayrıca küresel öçekte düşünmemiz gerekiyor. Türkiye’ye baktığımızda finansal sermayeye erişimin olması gerekiyor. Ülkenizde bu alanda fonlar ve teşvikler var. Bir başka konu da ülkede fen, matematik ve teknoloji eğitiminin gelişmiş olması gerekiyor. Düzenleyici ekosistemin de dünyayla uyumlu olması gerekiyor. Türkiye bu alanlarda iyi bir yolda ilerliyor ama daha yapacak çok iş var” dedi.

Aslanoba Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, Türkiye’nin dünya milli gelirine katkısı yüzde 1.0 olduğunu ancak startup’lara yatırım konusunda 15 kat geride olduğunu söyleyerek, “Gelecek startup’larda ama kültürümüzde risk almama baskın bir husus olduğu için startup’larda istediğimiz noktada değiliz. Düzenleyici kurumlar da ağır hareket ediyor. Kurumsal girişim fonları kurulmadı. Ayrıca ülkemizde henüz internet zenginleri oluşmadı. Aslanoba olarak, startup’lara büyük yatırım yaptık. Bu yarattığımız rüzgarla şimdi daha çok yatırımcı bu alana girmeye başladı. Startup’lar büyük şirketlerin küçüğü değildir. Startup’lar data şirketleridir. Bu tür yanlış algıları da gidermeliyiz. Bugünün geleneksel firmaları şu anda şirket içinde inovasyonculuk tiyatrosu oynuyor. Ekipler kurup ufak tefek yeniliklerle geleceğe hazırlandıklarını sanıyorlar. Büyük bir yanılgı bence bu. Gelecekte üç tip firma olacak. Teknoloji devleri, bunları zorlayan startup’lar ve kas gücü firmaları. İlk ikisi akıl firmaları, üçüncüsü ise katma değeri düşük geleneksel firmalar” dedi.

Baba Rafi Kebap Kurucusu ve CEO’su Hendry Setiono, Türkiyedeki kebapçılardan ilham aldığını söyledi ve ekledi, “2003’ten beri kebapçılık yapıyoruz. Katar ve Türkiye’de birçok kebap dükkanı görünce bunu kendi ülkem Endonezya’da yapmaya karar verdim. İlk dükkanımı bir çalışanla açtım. Şu anda 1000’den fazla kebap lokantamız ve 300 bin çalışanımız var. Müşterilerimize yeni ürünler sunarak şu an birçok ülkede faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheikha Alanoud Al-Thani ise üniversite yıllarında başladığı ilk girişimcilik denemesinde başarısızolduğunu söyleyerek, “Girişimcilerin başarısızlığa hazır olmaları ve yeniden denemeleri gerekir. İnovatif gelişmeleri takip etmelisiniz. Katar’da ekonomiyi çeşitlendirmek anlamında çalışmalar yapıyoruz. Kurumumuz girişimcilerin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Hatta burada belli bir seviyeye gelen startup’lar Katar’dan Pakistan, İran, Kuveyt gibi çevre ülkelere de sıçrayabilir” dedi. (Fotoğraflı)