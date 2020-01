Girişimciler ve iş dünyasının liderleri "iyiGirişim Zirvesi"nde buluştu

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Temiz enerjiler, tarım ve gıda sektörlerindeki girişimcilere yönelik “Sürdürülebilirlik” teması altında, sektördeki önde gelen girişimcilerin ve destek mekanizmaları sunan kurumların ağırlandığı \"iyiGirişim Zirvesi\" girişimcileri, yatırımcıları ve üst düzey şirket yöneticilerini İzmir’de buluşturdu.

Endeavor tarafından Akbank ana sponsorluğunda ve Ege Genç İş Adamları Derneği (EGIAD) Melekleri desteğiyle düzenlenen “iyiGirişim Zirvesi” İzmir‘de gerçekleştirildi. Zirve’nin açılış konuşmaları Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Akgerman, Endeavor Derneği Genel Sekreteri Didem Altop ve Akbank İzmir Bölge Müdürü Kayhan Beyhan tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından 60 ülkede aktif temsilciliğe sahip uluslararası tarım ve gıda girişimcilik ağı olan Future Agro Challenge (FAC) Yarışması’nın kurucusu Yunanistan’dan Industry Disruptors’dan Carla Tanas, Zirve’nin teması olan “Sürdürülebilirlik”in global anlamda kalkınmadaki öneminin üzerinde durarak 16-19 Nisan 2018’de Global Girişimcilik Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek olan FAC yarışması finali için de ayrıca heyecanlı olduğunu belirtti.

\"Girişimciler doğru mentörlükle hedeflerine daha rahat ulaşabilir\"

Carla Tanas’ın konuşmasının ardından Endeavor Derneği Girişimci Seçim ve Hizmetler Müdürü Semih Kalvo moderatörlüğünde “Temiz Teknolojiler” Paneli’ne geçildi. Panelde Biopipe’tan Enver Mısırlı, EGIAD’dan Levent Kuşgöz, Evreka’dan Umut Can Duman ve UNIDO’dan Osman Malik Atanur yer aldı. Ardından Endeavor Derneği Genel Sekreteri Didem Altop moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Tarım Girişimciliği” Paneli’nde ise Doktar’dan Serap Öztürk, Komşuköy’den Özden Akyıldız ve Urla Şarapçılık’tan Can Ortabaş vardı. Son panelde Endeavor Derneği Girişimci Seçim ve Hizmetler Direktörü Aslı Kurul moderatörlüğünde “Gıda Girişimciliği” teması altında Fazla Gıda’dan Olcay Silahlı, Nefista’dan Eren Merzeci ve Pubinno’dan Can Algül panelist olarak katıldı. Panelistlerin ortak mesajı, hangi sektörden olursa olsun, girişimcilerin doğru mentörlükle hedeflerine daha rahat ulaşabileceği oldu.

\"Etkin girişimciler, yeniliğe açık ve adaptasyon gücü yüksek kişilerdir\"

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Akgerman, “Bugün, zirvemizin teması \'Sürdürülebilirlik\', odaklanacağımız konular ise temiz teknolojiler, tarım girişimciliği ve gıda girişimciliği\" dedi ve ekledi:

\"Bu konular dünyamız için git gide daha çok önem kazanıyor. İzmir ve İzmir’i çevreleyen bölge ise bu alanlarda öne çıkabilecek özelliklere sahip. Bu potansiyeli başarılı bir örneğe çevirebileceğimize eminim. Etkin girişimciler, bulundukları toplumu ve ekonomiyi değiştiren, geliştiren, yeniliğe açık ve adaptasyon gücü yüksek kişilerdir. Sivil toplum, üniversite, özel sektör, kamu ve yarı kamu kurumlarının hep bir arada, bu girişimcileri desteklemesi elzemdir. Bu amaca erişmek için İzmir’de yerel mentör ve yatırımcı ağlarının oluşması ve yerel destek mekanizmaları geliştirilmelidir. Endeavor Türkiye olarak bu konuda her türlü destek ve iş birliğine açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim” dedi.

\"Girişimcilik ülke bazında değil şehir bazında değer kazanıyor\"

Endeavor Genel Sekreteri Didem Altop, “Endeavor olarak son beş senedir sektörler bazında yürüttüğümüz küme çalışmalarını son iki senedir şehirler odağında daha da yoğunlaştırdık. İzmir ve Ankara’daki Girişimci Seçim ve Destek ile Ekosistem Geliştirme çalışmalarımız ile Türkiye çapında etkin girişimcileri ağımıza dahil etmek istiyoruz. Artık girişimcilik ülke bazında değil şehir bazında değer kazanıyor. Endeavor Insights’ın Türkiye dahil farklı ülke ve sektörlerde gerçekleştirdiği araştırmalara göre, çok az sayıda rol modeli girişimcinin bir girişimcilik ekosisteminin oluşmasında büyük payı var. Biz de bu rol modellerine erişip onları desteklemeye çalışıyoruz.” dedi.

Endeavor Türkiye’nin seçtiği etkin girişimciler için bir kredi havuzu

Akbank İzmir Bölge Müdürü Kayhan Beyhan da konuşmasında, \"Akbank olarak; girişimcilik konusu öncelikli kurumsal sosyal sorumluluk alanlarımız arasında bulunuyor\" dedi ve ekledi:

\"2007 yılından bu yana Endeavor’ın Türkiye faaliyetlerine destek oluyoruz. Endeavor Derneği ile finansal ve finansal olmayan farklı işbirlikleri gerçekleştiriyoruz.

\"Akbank, Endeavor Derneği ile işbirliği kapsamında Endeavor Türkiye’nin seçtiği etkin girişimciler için bir kredi havuzu oluşturdu.

\"Girişimcilere özel finansal işbirliklerinin yanı sıra gençlere özel girişimcilik programları da yürütüyoruz.

\"2016 yılında hayata geçen genç girişimcilik programı CaseCampus ile üniversiteli gençlere girişimciliği bir kariyer yolu olduğunu göstermeye çalışıyoruz, eğitimlerimiz onları bu yönde güçlendirmeye çalışıyoruz.

\"Çalışmalarımızla tüm Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul’da girişimcilik konusunda yürütülen çalışmaları İstanbul dışında da yaygınlaştırmak amacıyla 2016 yılında Ankara ve İzmir’de \'İyi Girişim Kentler Projesi\' başlattık.

\"Amacımız, bu şehirlerdeki etkin girişimcilere de ulaşarak, onları destekleyip rol modelleri yaratmak ve bölge bazlı girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak.

\"Bu kapsamda İzmir’de düzenlediğimiz \'İyi Girişim Zirve\'sinde sizlerle birlikte olmak bizler için mutluluk verici.\"

Future Agro Challenge (FAC) Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecekler

Zirvenin son kısmında, 60 ülkede aktif temsilciliğe sahip uluslararası tarım ve gıda girişimcilik ağı olan Future Agro Challenge (FAC) Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek girişimin seçilmesi için ilk etap olan girişimci sunumları yapıldı. Genel başvurular üzerinden belirlenen ilk 10 aday sunumlarını FAC’ten Carla Tanas, strateji ve iş geliştirme danışman Cem Sarı, 500 Startups’tan Enis Hulli, EGIAD’dan Levent Kuşgöz ve Galata İş Melekleri Derneği’nden Ömer Akarca’dan oluşan jüriye gerçekleştirdi. Jürinin seçtiği ilk altı aday; Nebyan Doğal, MetaMeta Anatolia, Tangala, Tarlamvar, Tarsens ve Triot, önümüzdeki dönemde Endeavor\'dan mentorluk alacak ve birinci seçilecek girişimci 16-19 Nisan’da Global Girişimcilik Kongresi’nde 60 ülkenin finalistiyle yarışmaya hak kazanacak.

Endeavor potansiyel etkin girişimcileri tespit ederek onları destekliyor

Endeavor, Merkezi New York’ta ve toplam 30+ ülkede ofisi bulunan bir etkin girişimci destekleme derneğidir. Endeavor Türkiye, 2006 yılından bu yana ağındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mentorları’nın önderliğinde potansiyel etkin girişimcileri tespit ederek onları destekliyor.

Maddi ve manevi sermayeyi bir arada girişimcilere sunmayı hedefleyen Endeavor, Etkin Girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici gücü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Endeavor Türkiye’nin Yönetim Kurulu, Emre Kurttepeli başkanlığında; Ali Koç, Alp Saul, Barbaros Özbugutu, Bülent Akgerman, Bülent Çelebi, Cansen Başaran-Symes, Dilnişin Bayel, Ebru Dorman, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Fady Jameel, Hayri Çulhacı, Işık Keçeci Aşur, İlker Koçer, Murat Özyeğin, Nevzat Aydın, Özcan Tahincioğlu, Suzan Sabancı Dinçer ve Tankut Turnaoğlu’ndan oluşuyor.