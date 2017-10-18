Girişimciler Living Lab’de ticaret hayatına atılıyor

İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Living Lab’te düzenlenen 5’inci Girişimci Günü’nde yatırımcı ve girişimcileri bir araya getirdi. Etkinlikte projeleri başarılı bulunan 3 girişimciye ödülleri teslim edilirken, Başakşehir Living Lab Direktörü Bekir Selçuk Temel, girişimcilerin ticaret hayatına Living Lab’de başladığını belirtti ve Başakşehir İnovasyon ve Ticaret Merkezi’nin önemini vurguladı.

Başakşehir inovasyon ve teknoloji merkezinde gerçekleşen programda girişimciler proje ve ürünlerini yatırımcı ve danışmanlara anlattı. Programda 22 girişimci projeleri hakkında bilgi verdi. Proje sunumlarının ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda seçilen ilk üç proje ödüllendirildi. Soner Alayurt ‘Atık Halıdan Plastik Hammadde Üretimi’ adlı projesiyle birinciliği elde ederek 2 bin TL ödül kazandı. ‘Healerbit’ projesiyle ikinciliği elde eden Ferhat Babacan bin TL, ‘Roan’ projesiyle üçüncülük alan Sarp Bilecen ise 500 TL kazandı. Üç girişimciye ayrıca özel ödül de verildi.

“GİRİŞİMCİLER TİCARİ HAYATLARINA BURADA BAŞLIYOR”

\"Amacımız girişimcilerin, projelerini yatırımcılara sunacak ortam bulması\" olarak özetleyen Başakşehir Living Lab Direktörü Bekir Selçuk Temel, “5’incisini düzenlediğimiz etkinlikte 22 projeyi yatırımcı karşısına çıkardık. Genelde yeni mezun ve üniversitelerde projelerine devam eden arkadaşlarımıza bu fırsatı sunduk. Yatırımcılar kendi firmalarının yapısıyla alakalı yatırım yapmaya uygun bir proje görürse belli hisseler oranında, bu projelere yatırım yapabiliyor. Buradaki girişimci de ticari hayatına yeni bir yatırımcıyla başlamış oluyor” diye konuştu.

Dereceye giremeyen Buğra Pekuslu geliştirdiği ‘Akıllı Türkiye Modeli’ projesini, “Doğal kaynakların ve atıkların sahip olduğu enerji değerini en yüksek oranda iş çıktısına çevirebilmek için, nerelerde nasıl kullanılması gerektiğini ve tüm bu akışın nasıl optimize edildiğini bilmemiz gerekiyor ki en sürdürülebilir çözüme ulaşalım” sözleriyle anlattı.

“GENÇLERİN GÖZLERİNDEKİ IŞIĞI GÖRDÜM\"

Amacın sadece ödül değil, başarılı olan kişilerin ürettikleri projeleri geliştirip, kullanılabilir hale getirmesi olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün 5’incisini düzenlediğimiz programımız çok güzel geçiyor. Gençlerimiz çok iyi projeler hazırlamışlar. Ülkemize hayırlı hizmetler üreteceğiz, buradan güzel katma değerler üretecek projeler çıkacak. Gençlerin gözlerindeki ışığı hissettim. Özellikle Living Lap’te ödül törenlerinden sonra devam eden süreçlerde katma değer üretilmiş birçok projemiz var. Daha önce burada geliştirilen mobil sağlık sistemimiz ciddi manada büyüdü. 40 bin kişiye ulaştı. Amacımız hem ülkemiz hem ilçemiz için teknolojiyi ön plana alarak fayda-maliyet analizleriyle çok ciddi tasarruflar oluşturacak projeler üretmek” diye konuştu.

Etkinlik sırasında girişimciler, yatırımcı ve mentörlerle bir araya gelerek potansiyel iş ortakları ile tanıştı. İlişki ağlarını geliştirme ve doğrudan geri bildirim ve yönlendirme alma fırsatını yakaladı. Katılımcıların büyük memnuniyet duydukları etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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