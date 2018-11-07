‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programına Ece Vahapoğlu da katıldı

İSTANBUL, (DHA) - HEPSİBURADA’nın kadınların e-ticaret ekosistemine dahil edilmesi için hayata geçirdiği ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programına Fit21 markasıyla Ece Vahapoğlu da katıldı.

Hepsiburada, girişimci kadınlara yönelik, e-ticarette iş kurulması ya da büyütülmesi konusunda destek verdiği ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ adlı bir program düzenliyor. Program kapsamında ticaret hayatına giriş yapmak isteyen kadınlar ürünlerini Hepsiburada üzerinden Türkiye’nin 81 iline ulaştırabiliyor.

Mayıs 2017’den bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin 200 kadın girişimcinin dahil olduğu programa son olarak spor ve sağlık konusunda sertifikalı wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu sağlık ve spor odaklı markası fit21 ile katıldı. Vahapoğlu, program sayesinde bir yandan ürünlerini Hepsiburada müşterilerine ulaştırırken, diğer yandan da kadınlara e-ticaret ile işlerini nasıl daha fazla büyütecekleri konusunda ilham veriyor.

‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programıyla ilgili konuşan Vahapoğlu, “Fit 21 markamın ürünleri için Hepsiburada’da ücretsiz mağaza açtım ve ürünlerimi Türkiye’nin en büyük satış ve pazarlama platformunda sergilemeye başladım. Anadolu’nun neresinde olurlarsa olsunlar tüm kadınlara sesleniyorum; bu programa katılarak kendi ayaklarınız üzerinde durun, çalışıp üretmenin ve değer yaratmanın zevkini keşfedin. Hem aile hem ülkemiz ekonomisine kadınlar olarak katkıda bulunmaya devam edelim” dedi.

FİT21 ÜRÜNLERİ HEPSİBURADA’DA

Ece Vahapoğlu’nun markası fit21, tüm Hepsiburada müşterilerine ulaşılabilir fiyatlarla sunuluyor. Sade, sportif ve şık dokunuşlar barındıran marka, Ece Vahapoğlu tescilli siyah beyaz çizgilerin kontrast netliği ve renk çeşitleriyle spor yaparken konfor ve şıklığı da ön planda tutuyor. Çevre dostu file ambalajı ve etiketiyle plastik kullanmayan fit21, ürünlerde estetik görünümü göz ardı etmiyor.

HEPSİBURADA’DAN GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEYEN KADINLARA ÖZEL FIRSATLAR

Hepsiburada, ekonomi ve istihdama kadın katılımını artırmak için hayata geçirdiği ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programıyla kadın girişimcilere; ücretsiz mağaza açma hakkı, indirimli komisyon oranları, kampanya ve pazarlama desteği, indirimli kargo desteği, ödeme sistemlerinde yıllık ücret ve komisyon indirimi, ücretsiz sınıf eğitimleri, mentörlük ve dijital pazarlama destekleri sunuyor. Girişimci kadınları ön plana çıkararak, satış ve bilinirliklerine katkı sağlamak için Hepsiburada platformunda özel bir sayfa bulunuyor. Bu sayfada tasarımdan el emeğine, doğal ürünlerden kurumsal hediyelere kadar birçok kategoride girişimci kadın ürünü, Hepsiburada müşterilerine sergileniyor. Girişimci kadınların ürünlerini ön plana çıkarmak için ‘Kadın Girişimci’ logosu ile ürünlerini ayrıştıran Hepsiburada, müşterilerini kadın ürünlerini almaya teşvik ediyor.