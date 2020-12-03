Girişimci Kadınlar Akademisi'nin kurucusu Ceylan Boyce'ye "İngiltere'nin En İyi 10 Danışmanı Ödülü"

Girişimci Kadınlar Akademisi'nin kurucusu, girişimcilik koçu ve iş stratejisti Ceylan Boyce, "İngiltere’nin En İyi 10 Danışmanı Ödülü"nü kazandı.

İngiltere’de düzenlenen yarışmada, 12 bin danışman arasından seçilip, 'Liderlik ve Yönetim' dalında birinciliği kazanan Ceylan Boyce, kadın girişimcilere sağladığı destek ve eğitimlerle tanınıyor. Boyce, kadın işletme sahiplerini güçlendirmek ve büyümelerine yardımcı olmak için kurduğu Girişimci Kadınlar Akademisi’nin hizmetlerini 8 ay gibi kısa bir sürede İngiltere ve dünya çapında binden fazla kadın girişimciye götürdü.

Akademi, Koronavirüs salgını döneminde, kadın girişimcilere eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmeti verip, yüzlerce şirket sahibinin sadece ayakta durabilmelerini değil, bu krizi fırsata çevirebilmelerini de sağladı.

Ödülü alırken duygularını ifade eden Boyce "Bu ödülü almak bizi çok gururlandırdı. Tabii ki bu çok yoğun bir çalışmanın, kurduğumuz yenilikçi eğitim sistemlerimizin, yılların birikiminin sonucu. Ama sadece bu değil. Bu yarışmanın kazanılmasının en büyük nedeni, üyelerimiz arasında yaratabildiğimiz toplumsal ve sosyal bilinç. Aynı amaçlı binden fazla girişimci kadını bir araya getirdik ve bu inanılmaz bir birliktelik ruhu yarattı. Bu ruh, her birinin daha güçlü, daha büyük ve daha dirençli olmasını sağladı. Herkes için faktöriyel bir güçlendirme haline geldi. Bu ödül de aslında tam bu birliktelik ruhunun sonucu. Bizi desteklediler, cesaretlendirdiler ve bizi büyüttüler. Bu yüzden üyelerimizin her birine ve misyonumuza oy verenlere teşekkür ederiz. Bizi çok gururlandırdınız ve yüreklendirdiniz" diye konuştu.

"Benim için en büyük ödül..."

Kendisi için en büyük ödülün "koçluk ve eğitim verdikleri küçük işletme sahibi kadınların, pandemi krizinde başarılı olabildiklerini görebilmek" olduğunu ifade eden Boyce, “Kadın girişimcilere ön görebilme, hedef koyabilme, odaklanma ve motivasyonlarını korumaları için eğitimler veriyoruz. Bizimle çalıştıktan sonra, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ve en önemlisi aldıkları kararlara, attıkları adımlara güveniyorlar" dedi.

'İngiltere’nin En İyi 10 Danışmanı' yarışması, Xero, Dell Technologies ve Neat ile birlikte Birleşik Krallık'ın önde gelen küçük işletme ağı Enterprise Nation tarafından organize edildi.

Ceylan Boyce kimdir?

Ceylan Boyce 15 senedir strateji ve pazarlama alanlarında hem kurumsal, hem de küçük işletmelere danışmanlık verdi. Son sekiz yıldır birçok alanda girişimci olan Ceylan Boyce, Girişimci Kadınlar Akademisi'ni 2019 yılında kurdu, 2020’nin mart ayında lansmanını yaptı.