Girişimci Kadınlar Akademisi’ne ‘En İyi Eğitim Platformu’ ödülü

T24 Ekonomi

Londra’da kurulan Girişimci Kadınlar Akademisi (GKA), “En İyi Eğitim Platformu” ödülünü aldı.

Girişimcilik koçu Ceylan Boyce tarafından Londra’da kurulan internet platformu Girişimci Kadınlar Akademisi (Academy for Women Entrepreneurs), kuruluş lansmanının yedinci ayını tamamlamadan Most Influential Business Woman Awards tarafından “En İyi Eğitim Platformu” ödülüne layık görüldü.

8 Mart 2020 tarihinde, Dünya Kadınlar Günü kutlamasıyla açılışını yapan AWE (GKA), kadın girişimcilere network, eğitim ve koçluk imkânlarını sağlamak amacıyla kuruldu. AWE’nin, Covid-19 salgını ve sonrasında “kriz yönetimi” kurslarını ücretsiz vererek ve koçluk yaparak 15’ten fazla ülkede yüzlerce kadına destek olduğu kaydedildi. Küçük işletmeleri olan girişimci kadınların, 3-4 ay süren bu eğitimler ve aldıkları koçluk sayesinde, kıtalar arası işbirliği imkânlarını öğrendikleri bildirildi.

Ceylan Boyce

AWE’den yapılan açıklama şöyle:

“Dünya Ekonomik Forumu, 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporunda; kadın ve erkek eşitliği için 100 yıl daha beklenmesi gerektiği yazıldı. Bu, bizim kızlarımızın ve hatta onların torunlarının, eşit bir dünyada yaşayamaması demek. Kadınlar, gelişmiş ülkeler de dahil dünyanın birçok ülkesinde cinsiyet ayrımcılığına mazur kalıyor. İş dünyasında; kadına, basit ücret eşitsizliklerinden mobbinge kadar uzanan uygulamalar yapılıyor. Şu anda dünyadaki yatırım sermayesinin sadece yüzde 1’i kadın girişimcilere veriliyor. Dünyada kadınlara hukuk eşitliği sağlayan sadece 6 ülke var.

Birleşmiş Milletler; kadınların iş dünyasında kendi girişimleriyle yer edinmeleri ve işletme sahibi olmaları, yani ekonomik ve sosyal özgürlük kazanmalarının, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için en önemli adım olduğunu kabul ediyor ve bunu destekliyor.

Avrupa Birliği’nin kurduğu Women Entrepreneurs Gate Away’in raporuna göre de kadın girişimcilerin en büyük ihtiyaçları “başarılı, kadın girişimci modelleri”, “network”, “fon” ve “eğitim” olarak sıralanıyor.

GKA (AWE), bu ihtiyaçlara çözüm üretmek, tüm kadınlara, dolayısıyla tüm insanlara, daha aydınlık, daha mutlu, kısacası yaşanacak bir dünya hazırlamak için kuruldu. Çünkü GKA; kadınların dünyayı değiştirebilecek bir güç olduğuna inanıyor.

GKA büyük hedeflerle yola çıktı. Covid-19 salgınında ilginç bir değişime uğradı. Hedeflerine çok daha hızlı ulaşmaya başladı. Başlangıçta, canlı toplantılar ve konferanslarla birkaç ülkede yürütülmesi planlanan çalışmalar, gelişen online toplantı teknikleri sayesinde kısa zamanda kıtalar arası çok sayıda ülkeye yayıldı. Sonuçta gerçekleşen büyüme inanılmaz oldu. Gördük ki tüm dünya kadınları bizim fikirlerimizi zaten biliyor ve üstelik bu fikirlere inanıyor. Sadece nereden başlayacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bizim misyonumuzda tam bu noktada oluştu ve gelişti. Onlara, inandıkları bu düşünceleri nasıl hayata geçireceklerini anlattık, anlatıyoruz.”

GKA ve Türkiye

“GKA lokal bir zihniyetle kurulmadı. Biz bir modelin temellerini atıyoruz, amacımız bunu uluslararası bir platform haline getirmek. İlk başlarken önce İngiltere sonra Avrupa ve sonrada tüm ‘Dünya Kadınları’ diye bir büyüme stratejimiz vardı. Ama online çalışmalarda gördük ki az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların bize, bizim yöntemlerimize daha çok ihtiyacı var. Çalışmalarımızı bu ülkelere odaklarsak hem daha yararlı olacağız hem de çok daha hızlı yayılacağız. Bu nedenle Türkiye’de olmamız çok önemli. Üstelik şu anki üyelerimiz arasında çok sayıda Türk girişimci kadın var.

Üyelerimiz arasında Nijeryalı, Meksikalı kadın girişimcilerde yer alıyor. Toplamda 15’in üzerinde ülkeye ulaştık. Şu anda ortak lisanımız İngilizce. Dünya kadınlarına birçok dide seslenebilmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Eğitimlerimizde ve konferanslarımızda ücret alıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için buna ihtiyacımız var. Ama yetmiyor. Çok daha hızlı büyümek, milyonlarca kadına dokunabilmek ancak bizi destekleyecek fonlarla mümkün. Fon bulabilmek ise; bilinirliğimizin artmasına, uluslararası ölçekte çokça başarıya imza atmamıza bağlı. GKA’nın, henüz bir seneyi doldurmadan böyle bir ödüle layık görülmesi, bu bağlamda çok önemli. Ayrıca motivasyon ve gurur kaynağı.

Bize, ‘doğru yolda olduğumuzun sinyali’ üç şekilde geliyor. Birincisi; üyelerimizin artıyor olması ve aktiflikleri. İkincisi; aldığımız ve alacağımız ödüller. Üçüncüsü; bize inanan kişi ve kurumların destekleri yani fonlar. Eğer bu üçü de pozitif ise, ki öyle, yolumuza inançla ve güvenle devam ediyoruz.”

"Kadın girişimciliği için son söz"

“Tüm insanlar ve özellikle de kadınlar, dayanışma ortamlarında güçlenirler. İngilizce’de ‘sisterhood’ diye bir söz var. ‘Kadın kardeşliği.’ Her girişimci kadının bunu yüreğinde hissetmesi gerekir. Bu ise girişimci olduğu andan itibaren, gelecek jenerasyonlar da dahil tüm kadınların özgürlüğünü içinde duyumsaması demektir. Kadın girişiminin, başarılı olması ve güçlenmesi bu düşüncelerle ve inançla mümkün olur.

Bu yolda her türlü zorlukla karşılaşılacağı muhakkak. Ama bizlerin ve hiçbir kadın üyemizin umutsuzluğa kapılmak, bırakmak, pes etmek gibi bir lüksü yok.

Bir kadın; yaşamak için, vakit geçirmek için, çocukları için ya da zengin olmak için, herhangi bir amaçla girişimcilik yapabilir. Yani ulvi ya da toplumsal olmayan, tamamen kişisel nedenlerle bu yola çıkmış olabilir. Ama bilmelidir ki onun bu yolculuğu, bu devinimi, kendi hayatının çok ötesinde bir etki yaratacaktır. Sadece yakın ve uzak çevresini değil geleceği de etkileyecektir.”