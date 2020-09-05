Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu duyuran Bakan Varank: Biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlikte ciddi potansiyelimiz var

Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık ‘Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ kuruldu.

İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayrimenkul şirketlerimiz, emeklilik fonlarımız bu fonun yatırımcısı olabilirler. Burada aslında tüm taraflar için bir kazan kazan mantığı işliyor” dedi.

Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurulan 100 milyon liralık ‘Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun imza töreni bugün yapıldı.

Törende konuşan Varank, fonla ilgili şu bilgileri verdi: “Kurduğumuz bu fon bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilete, tarım ve sağlık alanında büyümeye hazır gelen şirketlere yatırım yapacak. Daha özet bir şekilde ifade etmek gerekirse bu fon sivil teknolojilere odaklanacak. Fondan faydalanmak isteyen şirketler yatırım komitesinin çağrılarını yakından takip etmeli.”

1 milyon yatırıma sevinen startup'larımız var

100 milyon liranın küçük bir rakam olmadığını söyleyen Varank, “100 milyon lira ilk bakışta bankacılık sektörünü de dikkate aldığınızda küçük bir rakam gibi görülebilir. Ama bu fon başlangıç için oldukça büyük bir fon. Bugün 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon yatırım alan startup’larımızın nasıl sevinerek bunları kamuoyuna duyurduğunu biliyoruz. Bu anlamda oldukça startup’ların girişim aşamasında önemli bir rakamdan söz ediyoruz. yerleşke milli teknoloji hamlelerimizin yarınında çığır açıcı teknolojilere ev sahipliği yapacak. Kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum iş birliğinin en somut örnekleri burada hayat bulacak. Bilişim Vadisinde şu an 128 firma ve binin üzerinde çalışan buluyor” dedi.

Biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlikte ciddi potansiyelimiz var

Varank gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye'nin en büyük avantajlarından birisi sahip olduğu güçlü, entelektüel sermaye. Çok cevval gençlerimiz var. Küresel yatırımları yakından takip ediyorlar, kendi farklarını yeri geldiğinde cesaretle ortaya koyabiliyorlar: En somut örneği de oyun sektöründe yazılan başarı hikayeleri. Küçük ekiplerle büyük işlere imza atıp küresel çapta ses getirebiliyorlar. Bununla birlikte biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var” diye konuştu.