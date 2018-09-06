Girişim Hareketi Kırklareli'de etkinliklere başlıyor

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Girişim Hareketi Trakya’da ilk olarak Kırklareli ile girişimcilik alanında farkındalık artırma ve katma değerli girişimcilik projelerine ulaşmayı hedefliyor.

Girişim Hareketi 2018 yılı için belirlemiş olduğu Anadolu’da yaygınlaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, programın şubeleşme süreci Kırklareli ile devam ediyor. Girişim Hareketi Marmara Bölge Direktörü Hasibe Bağ şubeleşme çalışmalarını, \"Girişimcinin fikrini iş modeline en doğru şekilde çevirmesini sağlayacak metodolojimiz ile Trakya’daki girişimcilere, projelere ve yatırımcılara ulaşacağımız bir döneme başladık. Programın bir girişimci şehri olan Kırklareli’nde başlayacak olmasından dolayı heyecanlıyız\" diye açıkladı.

Kırklareli’deki çalışmaların liderliğini üstlenen Mehmet Durmaz girişimcilik adına yeni bir döneme girdiklerini ve bu durumu Kırklareli’ne taşımaktan gurur duyduğunu belirtti ve ekledi:

\"Programa katılan girişimci adayları, özel tasarlanmış program kapsamında seminer, sohbet ve atölyelere dahil olacak ve girişimciliğe adımlarını atacaklar.

\"Bu yıl içerisinde pek çok girişim fikrini dinleme şansı bulacağız ve yerel kalkınma için önemli değerler üretmeye başlayacağız.

\"Girişim ekosistemine katkı sağlayan bu ve benzeri çalışmaları, ülkemizin ekonomik kalkınması açısından da çok gerekli görüyorum.

\"Belediye, İnkübasyon Merkezi, Üniversite vb. paydaşlar ile de protokol imzalayarak iş birliğimizi başlayacağız.\"

Girişim Hareketi, deneyim sahibi ustalar ile girişimci adaylarını buluşturmayı hedefliyor. Program içerisinde aylık gerçekleşen Girişim Buluşması, Atölye çalışması, Seminer ve Sohbet toplantıları yapılıyor.

Eğitmenler, mentorler, girişimciler, yatırımcılar, kurumlar bir araya gelerek projeleri değerlendiriyor ve gelişimlerine katkı sağlıyor.

