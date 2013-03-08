Giriş yasağı olanlar, Meclis yerleşkesine alınmayacak

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Başkanlığı’nda ziyaretçi akınına çözüm bulmak için yapılan güvenlik toplantısından bir dizi karar çıktı. Hakkında giriş yasağı olanlar TBMM yerleşkesine alınmayacak.

Basın toplantılarına milletvekillerinin dışında kimse katılmayacak. Milletvekilleriyle aynı araçta gelenler, giriş kapılarında güvenlik kontrolünden geçirildikten ve yaka kartı aldıktan sonra içeri girebilecek. Partilerin Salı günkü aşırı kalabalıklara neden olan gurup toplantıları için çözüm sonraya bırakıldı. Konunun, partilerin gruplarına götürülmesi kararlaştırıldı.

Çiçek’in çağrısı üzerine bugün yapılan güvenlik toplantısına, Güvenlikten Sorumlu İdare Amiri Salim Uslu, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken katıldı. Toplantıda, ilgili yönetmeliklerde de yer alan hususlarda daha dikkatli olunması ve gereğinin yapılması için milletvekilleri ve siyasi parti gruplarına bir yazı gönderilmesi kararlaştırıldı.

Yazılı açıklamayla duyurulan kararlar şöyle:

-TBMM’de yapılan basın toplantılarına milletvekilleri dışında kimsenin katılmaması,

-Milletvekillerimizle birlikte araç içerisinde TBMM’ye gelen ziyaretçilerin kapılarda güvenlik kontrolü yapılıp kart verildikten sonra içeriye alınması,

-Ziyaretçi giriş yasağı olan günlerde içeriye ziyaretçi alınmaması,

-TBMM yerleşkesine giriş yasağı bulunan kişilerin içeriye alınmaması,

-Araç girişlerindeki kontrollere yardımcı olunması, tanıtma kartlarının araçlarda görünür şekilde bulundurulması,

-Girişlerde ve yerleşke içerisinde yaka kartlarının takılması,

-Ziyaretçi giriş saati olan 10:00’dan önce yerleşkeye ziyaretçi alınmaması,

-Kulislere ziyaretçi alınmaması ve Genel Kurul çalışma saatlerinden önce ziyaretçilerin yerleşkeden ayrılmalarının sağlanması gerekmektedir.

