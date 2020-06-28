Giriş belgesi yerine boş kağıtla sınava girmeye çalışan gencin YouTuber olduğu ve rol yaptığı yaptığı anlaşıldı

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavının ikinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 'ne (TYT) gireceği okula sınava giriş belgesi yerine boş kağıtla gelen gencin Youtuber Görkem Varlık olduğu ve rol yaptığı yaptığı anlaşıldı.

YKS'nin ikinci oturumu TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için son dakika gelen Görkem Varlık’ın rol yaptığı ortaya çıktı.'Üniversite sınavına yetişmeye çalışırken düşen genç' rolünü oynayan Varlık, "Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş" diyerek sınava alınmadığını açıklamıştı.

Ajanslara da konuşan Görkem Varlık çalıştığını, bu nedenle sınava giriş belgesini kuzeninden çıkarmasını istediğini söylemişti.

Varlık’ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı