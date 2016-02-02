Gırgırla avlanan balıkçılar yasak dinlemiyor, Adalar'ın dibi ağlarla doldu

İstanbul Adalar çevresinde, gırgırla avlanan balıkçıların deniz dibindeki kayalıklara takılınca terk ettikleri binlerce metre ağ; balıkları, mercan türlerini ve deniz canlılarının yaşam alanlarını tahrip ediyor, hatta av için dalan karabatakları öldürüyor. Hürriyet'ten Bülent Ovacık'ın haberine göre, Karadeniz ve Ege’den gelen balıkların üreme alanı olan Adalar’da denizin dibi, sentetik malzemeden imal edildiği için yıllarca çürümeyen ağlarla ve çözüldükçe yavaş yavaş suyu zehirleyen tonlarca kurşun ağırlıkla kaplı.

7 ay sonra yasak kalkıyor

Adalar ve çevresinde gırgırla balık avı yapılma yasağı 18 Ağustos 2012 Tarihli ve 28388 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak zaman zaman usulsüz avlanan tekneler, 1-1.5 kilometreyi bulan ağlarını bölgeye bırakmaya devam ediyor. Uçlarında 6 tona yakın kurşun taşıyan gırgır ağları sadece su altındaki yaşama değil, su altından geçen elektrik, su, doğalgaz, telefon ve atık su hatlarına da zarar veriyor. Daha da vahimi, yasak 31 Ağustos’ta sona eriyor.

Hayalet ağ avcıları

Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı ve arkadaşları, hayalet ağlarla deniz dibinde de mücadele ediyor. Büyükadalı Serco Eksiyan, Ercan Akpolat, Ekrem Başak öncülüğünde, gönüllü dalgıçlar ile bugüne kadar yaklaşık 9500 metrekareye yakın ağı denizden çıkardıklarını anlatan Narcı “Bulundukları yerin dokusuna zarar vermemek için ağları vince bağlayıp, söküp alamıyorsunuz. Defalarca dalıp ağları dikkatlice topluyoruz” diyor.

Çözüm için dört talep

9 adada gırgır avcılığının kesinlikle yasaklandığı yeni bir haritanın acil olarak çizilmesi.

Büyükada ve Neandros arasından geçen boru hattının yaşanacak bir felaketin önüne geçilmesi için yasak alan dahil edilmesi.

Tüm bu çalışmaları kontrol ve sürdürülebilir hale gelmesi için Adalar’da Sahil Güvenlik Bürosu’nun kurulması.

Ağların kurşun yakalarına tekne bilgilerinin olduğu etiketler konulması.

102 balıkçıya ceza kesildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı bugüne kadar 102 balıkçıya ceza kesildiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: 2013’te yasadışı avcılık sebebiyle 33 kişiye 73 bin 841 TL, 2014’te 34 kişiye 110 bin 650 TL, 2015’te ise 35 kişiye 127 bin 306 TL idari para cezası uygulanmıştır.