Giresunsporlu Younousse Sankhare: Giresun'da can güvenliğim yok

Giresunspor'un Senagalli futbolcusu Younousse Sankhare, Giresunspor başkanı Hakan Karaahmet hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, ''Can güvenliğimden gerçekten endişe ediyorum. Başkan Hakan Karaahmet beni tehdit etti'' diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Giresunspor'un sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Younousse Sankhare, yeşil-beyazlı kulüp hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ligde kalma savaşı veren Giresunspor'un Afrikalı futbolcusu Sankhare, Giresunspor başkanı Hakan Karaahmet tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'e konuşan 32 yaşındaki futbolcu, Giresunspor başkanı Hakan Karaahmet'in kendisini tehdit ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Antrenman sahasına şüpheli insanların geldiğini görüyorum, bu beni korkutuyor"

''Bir maç oynadıktan sonra Hakan Keleş bana bir daha forma şansı vermedi. Hatta bir zaman sonra bana saçma sapan cezalar vermeye başladılar. Sessiz kaldım. En sonunda ise maaşımda indirime gitmemi istediler. Sportif Direktör dairemi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olabilecek her türlü baskıyı yapıyorlar. Antrenman sahasında bazen güvenlik olmuyor ve sahaya başına gitmek zorunda kalıyorum. Antrenman sahasına şüpheli insanların geldiğini görüyorum, bu beni korkutuyor. Güvenliğim için endişeleniyorum. Başkan bana, 'Taraftarlar sana çok kızgın. Bundan sonra başına gelebileceklerden ben sorumlu değilim' dedi. Beni açıkça tehdit etti. Ne yapacağımı bilmiyorum.''

"Başkan, Sankhare'nin adresini taraftara açıklayabileceğini söyledi ki en büyük korkumuz da bu olur"

Sankhare'nin avukatı da Senegalli oyuncuya yapılanlar hakkında ''Şizofrenik davranış'' yorumunda bulunarak, "Onu göndermek için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını gördük. Bu şizofrenik bir davranış. Başkan, Sankhare'nin adresini taraftara açıklayabileceğini söyledi ki en büyük korkumuz da bu olur. Ona halka açık yerlerde dolaşmasını, asla yalnız kalmaması gerektiğini söyledim. Büyükelçilikle temas kurduk ve bekliyoruz.'' diye konuştu.

Süper Lig ekibi Giresunspor, Sankhare'nin iddialarıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz"

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız.”