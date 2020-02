Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı alındı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.

Bozbağ, yaptığı açıklamada, 2012 yılından itibaren başkanlık yaptığını ifade ederek, Giresunspor’da en uzun süre başkanlık yapan kişi ve yönetim kurulu olmaktan onur ve gurur duyduklarını kaydetti. Görev süreleri içinde geçmişten gelen yaklaşık 20 milyon lira borcu ödediklerini, şu an sadece oyunculara 8 milyon borçlarının olduğunu aktaran Bozbağ, “2012’de Giresunspor’u aldığımda bugünleri hayal edemeyenler yine bugün çok farklı şeyler konuşmaktalar. Beraber yaklaşık altı buçuk- yedi sene geçirdik. Bu dönemin her açıdan Giresunspor’un çağ atladığı dönem olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bozbağ, ocak ayından bu yana Giresunspor’un üzerine çok çeşitli oyunlar oynandığını iddia ederek, şöyle devam etti:

“Bu oyunların içerisinde mafya var, internet var, sosyal medya var. Ben 2012 senesinde bu kulübü aldığımda her açıdan dibe vuran kulübümüze UEFA Lisansı aldım, \'UEFA Lisansı da neymiş\' dediler. Ama onlar bilinçli bir şekilde bana, arkadaşlarıma ve kulübümüze her türlü oyunları oynadılar. Bu kulüp biz iş başına geldikten sonra şampiyon oldu, ligde Play-Off ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da çeyrek final oynadı. Yani Giresunspor her açıdan çağ atladı ama bunu hala görmeyenler var.”

21 ve 28 Aralık’ta olağanüstü kongreye gideceklerini dile getiren Bozbağ, \"İnsanları galeyana getirmekle ilgili senin veya etrafında seninle beraber Giresunspor’u çökertmek isteyenlerin amacı ne acaba? Mustafa Bozbağ’ı çökerttiğin zaman Giresunspor’u çökerttiğini unutanlar var. Ben kulüp başkanıyım. Benimle ilgili şahsi bir sıkıntısı olanın konuşacağı yer kongredir. Şerefimiz ve namusumuzla Giresunspor’u bugünlere getirdik. Ben merak ediyorum, bu takımı daha hevesli daha arzulu daha istekli hangi yönetim talipli olacak. İnşallah kongrede bu saydıklarımı yapacak listeler yarışır. Olağanüstü Genel Kurul tarihimiz ise 21 Aralık ve 28 Aralık olacak. Oy kullanabileceklerin içeri girebileceği bir güvenlik sistemi eşliğinde çok ciddi bir kongre yapacağız. Eğer birisi konuşacaksa Giresunspor’un aidatını yatıracak, konuşma hakkını elde edecek ve çıkıp kongrede konuşacak” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)