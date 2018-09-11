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Spor

Giresunspor'da hedef galibiyet

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) Spor Toto 1’inci Ligi’de, Afjet Afyonspor’u konuk edecek olan Giresunspor’da Asbaşkan Mehmet Kazancıoğlu, taraftarlarının önünde oynayacakları maçta galip gelerek iç sahada üçte üç yapmak istediklerini söyledi

11 Eylül 2018 15:08

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)

Spor Toto 1’inci Ligi’de, Afjet Afyonspor’u konuk edecek olan Giresunspor’da Asbaşkan Mehmet Kazancıoğlu, taraftarlarının önünde oynayacakları maçta galip gelerek iç sahada üçte üç yapmak istediklerini söyledi.
İki takım adına da önemli ve zor bir karşılaşma olacağını ifade eden Kazancıoğlu, “Ancak avantajlı taraf biziz. Taraftarımızın önünde oynayacağız ve bu avantajımızı en iyi şekilde değerlendirerek sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz” dedi.
Taraftarların kendilerini yalnız bırakmayacağına inandıklarını belirten Kazancıoğlu, “Afyonspor müsabakası öncesinde sakatlıklar ve iki oyuncumuzun milli takımda olması nedeniyle kadromuz daraldı ancak her şeye rağmen kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma bizi bekliyor. Birçok oyuncumuzdan yoksun olarak rakibimizin karşısına çıkacağız,  12. adam desteği arkamızda olacak. Giresunlular’ın böylesine önemli bir mücadelede bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız olacak. Onların da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılan tarafın biz olacağına inanıyorum\" ifadelerini kullandı.
Oynanacak 4 maçın ardından lige milli maçlar dolayısıyla yeniden ara verileceğini anımsatan Kazancıoğlu, şunları kaydetti:
“Sahamızda Afyonspor ve Adanaspor, deplasmanda ise Altay ve Boluspor ile yapacağımız karşılaşmaların ardından ligde yeniden ara olacak. Hedefimiz bu karşılaşmalardan da iyi sonuçlar alarak ligin üst sıralarında kendimize yer bulabilmek. İki puan ortalamasını tutturabilirsek bunun bizi nerelere götüreceğini biliyoruz. Maç maç bakacağız ve hedeflediğimiz puan ortalamasını tutturmaya çalışacağız.”

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