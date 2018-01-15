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Spor

Giresunspor'da 'Dale' krizi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)- AKIN Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Junior Dale konusunda, "Giresunspor’dan biri gidecekse bir bedeli olacak" dedi

15 Ocak 2018 19:15

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)- AKIN Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Junior Dale konusunda, \"Giresunspor’dan biri gidecekse bir bedeli olacak\" dedi.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Junior Dale konusunda açıklamalarda bulundu. Bozbağ, \"Giresunspor’da küçük bir Dale krizi çıktı. Pazar akşamı yanıma geldi ve Giresunspor’da oynamak istemediğini iletti. Maçların başlamasına altı gün kala bana bunu söyledi. Bu olay beni bayağı üzdü ve sinirlendirdi. Çünkü ‘Giresun’a gelmek istemiyorum’ ciddi bir söz. Kendi ailevi sebeplerini öne sürdü. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şunun bilinmesini isterim. Görevde bulunduğum süre içerisinde Giresunspor ve Giresun şehrini her şeyin üstünde tuttum. Hiç kimsenin bugüne kadar bu şehri aşağıya indirmesine izin vermedim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Giresunspor’dan biri gidecekse bunun bir bedeli olacak\" ifadelerini kullandı.
Dale, sezon başında Giresunspor\'a Fransa 2\'nci Lig takımı Nancy’den gelmişti.

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