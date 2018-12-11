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Spor

Giresunspor'da 3 oyuncu daha kadro dışı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Giresunspor’da 3 oyuncu daha kadro dışı bırakıldı

11 Aralık 2018 17:25

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Giresunspor’da 3 oyuncu daha kadro dışı bırakıldı.
Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuran Aykut Demir’in kadro dışı bırakılmasının ardından Muhammed Ildız, Abdülkadir Kayalı ve Fatih Atik’in de TFF’ye başvurması sonucu süresiz kadro dışı bırakıldıklarını söyledi.
Başkan Bozbağ, “Bu bir alacak meselesi değil, zor günler geçiren Giresunspor’da kaos çıkartma hareketidir. Bu dört oyuncunun girişimine diğer oyuncular destek olmadığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Muhammed Ildız, Abdülkadir Kayalı ve Fatih Atik de Aykut Demir gibi süresiz kadro dışı bırakıldı” dedi.

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