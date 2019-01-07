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Spor

Giresunspor Ümit Özat ile anlaştı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor’da Hüseyin Kalpar’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi

07 Ocak 2019 21:13

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Giresunspor’da Hüseyin Kalpar’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.
Dün takımın Antalya’daki kampına giderek teknik direktör Hüseyin Kalpar\'la yaptığı görüşmenin ardından tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayıran Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, teknik direktörlük görevine Ümit Özat’ın getirildiğini açıkladı.
Başkan Sacit Ali Eren, Ümit Özat ile Antalya’da yaptığı görüşmenin ardından gelecek yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirtti.
Ümit Özat’ın Giresunspor’daki yardımcılıklarını ise Güven Varol, Eren Aydın, Aydın Tosyalı, Serkan Damla, Murat Özat ve Hasan Sönmez yapacak.
Süper Lig’de son olarak geçen sezon Gençlerbirliği’ni çalıştıran Ümit Özat, Giresunspor ile anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

 

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