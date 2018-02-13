Giresunspor Teknik Direktörü Vural: "13 maçta 39 puan hedefiyle oynayacağız"

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)- AKIN Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, zorlu bir döneme girdiklerini belirterek, \"Önümüzdeki 4-5 maç bayağı sıkışık geçecek. Çok zorlu bir dönem. 13 maçımız var. Bu takım 13 maçtaki 39 puanı alma hedefiyle oynayacaktır. Her kayıp bizi hedefimizden uzaklaştırır. 39 puanı alacak gücümüz var\" dedi.

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında takımın durumu ve hedefleri konularında açıklamalarda bulundu. Giresunspor’un son senelerde Süper Lig\'e çıkmak adına mücadele eden bir takım olduğunu ve ciddi bir kadrolarının olduğunu kaydeden Vural, \"Elimizdeki bu kadro ile 31 puanla yedinci sıradayız. Taraftarın ve yönetimin bir şampiyonluk isteği var. İş tabi bizlere yani sahadakilere kalıyor. Şuanki görüntü itibarıyla Play-off\'un da dışında bir ekibiz. Takımı yeniden toparlamak adına geldik\" diye konuştu.

\"BU TAKIM 39 PUANI ALMA HEDEFİYLE OYNAYACAK\"

İlk maçlarını kaybettiklerini hafta sonu ise sahalarında Denizlispor ile oynayacaklarını aktaran Vural, \"Önümüzdeki dört-beş maç bayağı sıkışık geçecek. Çok zorlu bir dönem. 13 maçımız var. Bu takım 13 maçtaki 39 puanı alma hedefiyle oynayacaktır. Her kayıp bizi hedefimizden uzaklaştırır. Bu 39 puanı alacak güç var. Futbol bu kadar iddialı konuşulacak bir branş değil, çünkü bu oyunda iyiler mutlaka kazanmıyor. Biz iyi oynadık, \'bir şanssızlık var\' sözüne ben katılmıyorum. Ortada fol yok, yumurta yokken iki gol yiyorsunuz daha dikkatli olmalısınız\" ifadelerini kullandı.

\"EKSİK VE FAZLAYI BİLEREK GELDİK\"

\'Kısa vadede bir olumsuzluğu olumlu hale çevirmek bzim branşımız oldu. Bir sıkıntımızın olacağını zannetmiyoruz\' diyen Vural, şöyle devam etti: \"Biz geçmişten şikayet edip de şu vardı, bu yoktu demeyeceğiz. Eksik ve fazlasını bilerek buraya geldik. Bunları toparlayabiliriz diye düşündük. Bu takımın bu ligden bu kadro ile çıkması mümkün. Birkaç dokunuş gerekiyor. Belki sizlerin bile düşünmeyeceği değişiklikler yapabiliriz. Farklı pozisyonlarda oynatabiliriz. Gelen kardeşlerimizin çoğu hazır gelememişler. Kimi antrenman eksiği varken gelmiş, kimi sakatlıktan çıkarak gelmiş. Onların biraz zamana ihtiyacı olacak. Kendileriyle görüşüp, onlara ekstra antrenmanlar yaptıracağız. Maç yoğunluğunu sıkıntı etmiyoruz. Onların üstesinden gelecek tecrübeye bilgiye sahibiz. Kısa sürede takım nasıl dinlenir, nasıl antrenman yapılır çok iyi biliyoruz. Bizim artık kaybetme lüksümüz yok. Biz altı tane maç kaybetmişiz. İlginçtir ki en çok evimizde kaybetmişiz. Bu takım bunu başaracak güçte. Zaten insanlar başaramadığımız için hazmedemiyor. Başkan ile aramızda müthiş bir diyalog var, inşallah bozulmaz. Sürekli burada. Hayatını buraya adamış. Maddi ve manevi inanılmaz birbirine bağlı bir yönetim ekibi var.\"

Denizlispor maçında taraftarları tribünde görmek istediğini dile getiren Yılmaz Vural, \"En fazla 5-10 bin kişi maça geliyormuş. Bu sayı artmalı. Enişteniz geldi, bakalım nasıl hoş geldin diyecekler. Bu iş taraftarla yapılıyor. Burada olmamın en büyük etkeni de onlardır\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yılmaz Vural\'ın açıklamaları

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