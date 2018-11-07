Giresunspor Teknik Direktörü Kalpar: "Karabükspor en zor maçımız olacak"

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - Giresunspor Teknik direktörü Hüseyin Kalpar, hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Kardemir Karabükspor maçının sezonun en zor maçlarından biri olacağını söyledi.

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 12\'nci haftasında Giresunspor, sahasında Kardemir Karabükspor\'u konuk edecek. Karabükspor maçının hazırlaklarına ara vermeden başladıklarını dile getiren Giresunspor Teknik direktörü Hüseyin Kalpar, \"Karabükspor ile oynayacağımız karşılaşma bana göre en zor maçlardan biri. En kolay düşünülen maç benim için hep zor olmuştur. Kamuoyu ve futbolcu ‘Biz nasıl olsa bu maçı kazanırız’ düşüncesinde olduğu müddetçe o maçlar hep zor geçmiştir. Kazanmanın gereğini sahaya yansıtamazsan kazanamazsın. Koşu yapacaksın, mücadele edeceksin yani kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Bunu yapmazsan kazanamazsın. Ben tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum. Yaşadığım çok şey var. Benim için en kolay denilen Karabükspor maçı en zor maçımız. Bu maçı geçmemiz gerekir. Bunun için de herkese çok büyük görev düşüyor” dedi.

Takımda cezalı oyuncunun olmadığını ancak sakatlıkların can sıktığını kaydeden Kalpar, sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili de şu bilgileri aktardı: “Adama Ba aramıza katıldı. Bugün de düz koşu yapacak ve oynayıp oynamayacağına daha sonra karar vereceğiz. Dauda da düz koşu yapıyor. Ergin’in dizinden sakatlığı söz konusu. Sangare’nin durumu daha belli değil. Aykut ve Çağlar ile Savaş henüz takıma katılmadı. Bunları şöyle değerlendirdiğimizde Giresunspor’un hemen hemen yarısı bizimle değil. Bu da bizim için bir dezavantaj.”

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