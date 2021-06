Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Şampiyonluğumuz müthiş bir hikaye ile başladı ve mutlu sona ulaştı

GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, şampiyonluğun tarif edilmez bir duygu olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ederek 44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun tarif edilmez bir duygu olduğunu belirten Keleş, şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyonluk çok güzel. Bizim şampiyonluğumuz inanın müthiş bir hikaye ile başladı. Şu an mutlu sona ulaştı. Hikayenin içinde rekorlar var, sakatlıklar, gençler, transfer kapalı. Bir sürü hikayenin içinde bir sürü şey var. Ama önemli şampiyon olmaktı. Hak ettiğimiz, istediğimiz şampiyonluk oldu. 44 yıllık süren bir özlem vardı. Onu da dindirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şu an sevinelim. Müthiş bir hikaye çünkü. Ama planımız, her şeyimiz hazır. İnşallah orada da iyi bir grafik yakalarız. Stadımızı bile değiştirdik. İlk maçımıza gençlerle çıktı. Transferlerimiz kapalı. Müthiş şeylerle uğraştık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk kazandı. Bütün Giresun’a armağan olsun”

TIKLAYIN: Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig'de

TIKLAYIN: Süper Lig'e yükselen Giresunspor'un taraftarı sevincini evlerinde yaşadı