Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. Son hafta maçlarından alınan sonuçlarla Adana Demirspor ve GZT Giresunspor Süper Lig'e geri döndü.

TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta aynı saatte başlayan üç karşılaşmayla sona erdi.

Haftaya lider giren Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de şampiyonluk ipini göğüsledi. Mavi-Lacivertliler böylece 26 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.

Adanaspor

Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında GZT Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 2'nci sıradaki yerini korudu ve doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Giresunspor

Tebrik mesajları

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF 1'inci Lig’de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından Adana Demirspor şampiyon, GZT Giresunspor ise lig ikincisi olarak sezonu tamamladı ve Süper Lig’e yükselme hakkını kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak şampiyon Adana Demirspor ve TFF 1. Lig ikincisi GZT Giresunspor’u tebrik eder, önümüzdeki sezon Süper Lig’de başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından, "Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor ve GZT Giresunspor camiasını kutluyorum. Her iki takımımıza da gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum." dedi.