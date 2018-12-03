Giresunspor-Gazişehir Gaziantepspor: 1-5

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Erkan Akbulut (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (x), Uğur Arslan (x), Sery (x), Aykut (x), Hüsamettin (x) (Dk. 82 Kağan Miray), Kürşad (x), Husmani (x) (Dk. 64 Muhammed Ildız x), Landel (xx), Volkan (x), Ba Adama (x) (Dk. 87 Emre Uğur), Abiola Dauda (x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Günay (xxx), Rıdvan (xxx), Ahmet (xxx), Yalçın (xx), Mustafa Sami (x)(Dk. 46 Mahmut), Kossi (xx), Gökhan (xx) (Dk. 84 Kubilay), Oğulcan (xx) (Dk. 72 Kerim xxx), Del Valle (xx), Jefferson (xxx), Rydell Poepon (xxx)

SARI KARTLAR: Sery, Kürşad, Landel, (Giresunspor) - Mustafa Sami, Mahmut, Oğulcan, Yalçın (Gazişehir Gaziantepspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Uğur Arslan (Giresunspor)

GOLLER: Dk. 54 Abiola Dauda (Giresunspor) - Dk. 3 (P) ve 57 Poepon, Dk. 80 ve 90+2 Kerim, Dk. 87 Jefferson (Gazişehir Gaziantepspor)

Giresunspor sahasında Gazişehir Gaziantepspor\'a 5-1 mağlup oldu.

3’üncü dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Oğulcan, Jefferson’u topla buluşturdu. Bu oyuncunun alt pas içerisine gönderdiği topa Sery ve Poepon birlikte hareketlendi. Gazişehirli oyuncu yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Poepon topu filelerle buluşturdu.

16’ncı dakikada Volkan ceza alanı içerisinde topla buluştu, Yalçın’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Giresunsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

20’nci dakikada sağdan Ba Adama ceza sahasına gönderdiği topa Abiola kafayı vurdu, kaleciden dönen topa altı pas üzerindeki Husmani vurdu, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

24’üncü dakikada Volkan’ın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği topa Sery yükseldi ancak topa dokunamadı.

38’inci dakikada iki Gazişehirli oyuncuyu oyundan düşüren Ba Adama’nın ceza sahasına gönderdiği topa Volkan kafayı vurdu. Kaleciden dönen top Landel’in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

48’inci dakikada Jefferson’un vuruşunda top yan direkten döndü.

49’uncu dakikada gelişen Gazişehir atağında Mahmut’un uzak direğe gönderdiği topa Gökhan Alsan vurdu, top üstten auta gitti.

54’üncü dakikada savunmanın arkasına atılan topu kovalayan Abiola, Mahmut’un müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Abiola skora denge getirdi: 1-1.

57’nci dakikada sahası çizgisi üzerindeki Gökhan kaleyi yokladı, Kayacan’dan dönen topu Poepon tamamladı ve Gazişehir ikinci kez öne geçti: 1-2.

65’inci dakikada Ba Adama’nın köşe atışından gönderdiği topa hareketlenen Volkan, Oğulcan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Giresunsporlular penaltı bekledi ancak hakem pozisyonun ceza sahasının dışında olduğunu belirterek serbest atış verdi.

80’inci dakikada Kossi hızla ceza sahasına girdi. Aykut bu oyuncuyu durdurmak istedi ancak Kossi yere düşmek üzereyken pasını Kerim’e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

87’nci dakikada Rıdvan’ın pasında topla buluşan Jefferson’un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-4.

90+2’nci dakikada sağdan Rıdvan’ın getirdiği topu Kerim ağlarla buluşturdu. 1-5.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)