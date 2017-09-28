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Spor

Giresunspor galibiyet serisine odaklandı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, pazar günü sahasında Ümraniyespor'la oynayacağı maçtan mutlak galibiyet almak istiyor

28 Eylül 2017 18:07

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

TFF 1\'inci Lig takımlarından Giresunspor, pazar günü sahasında Ümraniyespor\'la oynayacağı maçtan mutlak galibiyet almak istiyor. 
Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Giresunspor’da teknik direktör Metin Diyadin, yeniden galibiyet serisine başlamayı hedeflediklerini söyledi. Diyadin, “Ligin en organize takımlarından biriyle karşılaşacağız. Hem oyun disiplinleriyle olsun, hem de oyun anlayışlarıyla iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Mücadele anlamında bize benzeyen bir takım. Zaten bu puan durumundan da ortada” dedi.
\'KAZANMAK İSTİYORUZ\'
Ligin iyi ekiplerinden birine karşı puan mücadelesi vereceklerini ve bu önemli mücadelede en önemli silahlarının taraftar desteğinin olacağını ifade eden Metin Diyadin şunları söyledi:
 “Ciddi bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabi daha fazla destek bekliyoruz. Doksan dakika boyunca destek olsunlar. İç sahada üç maça çıktık, ikisinde taraftarımızın bir bölümü cezalıydı. Biz onları her karşılaşmada tribünde görmek istiyoruz.  Dikkatli olsunlar, ceza almasınlar. İnşallah onların desteğiyle Ümraniyespor’u yenme başarısı göstereceğiz” 

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