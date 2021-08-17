Giresunspor, Doukara'yı kadrosuna kattı

GZT Giresunspor, daha önce Osmanlıspor ve Antalyaspor formaları da giyen Souleymane Doukara’yı kadrosuna kattı.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden GZT Giresunspor, Souleymane Doukara ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz Al- Ettifaq takımından santrafor Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.

29 yaşındaki santfor, Türkiye’de daha önce Osmanlıspor ve Antalyaspor’da da görev forma giymişti.