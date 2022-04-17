Giresunspor 0-0 Beşiktaş (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş, Çotanak Stadı’nda karşı karşıya geldi. Tüm biletlerin satıldığı ve kapalı gişe oynanan maçta tempo zaman zaman yükselse de takımlar skoru değiştiremedi: 0-0.

Ligde 3 haftadır yenilmeyen Beşiktaş, sıralamada üstündeki 3 takımın da puan kaybettiği haftada 5. sıraya yükselme şansıyla çıktığı mücadelede aradığını bulamadı. Siyah-beyazlılar topla daha fazla oynayıp rakibinden daha fazla şut çekse de Giresunspor’a üstünlük kuramadı.

Ev sahibi takım ise yakaladığı pozisyonlarda son vuruşu iyi yapamadı ve kaleci Ersin’e takıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş haftayı başladığı gibi 7. sırada tamamladı ve 51 puana yükseldi.

Ligde kalma yarışındaki Giresunspor ise 40 puana yükselerek 17. sıradaki Altay ve 18. sıradaki Çaykur Rizespor ile arasındaki 10 puanlık farkla son 5 haftaya girdi.

34. haftada Beşiktaş, 25 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa’yı sahasında konuk edecek. Giresunspor ise 23 Nisan Cumartesi günü Karagümrük deplasmanına çıkacak.

TIKLAYIN - Valerien Ismael: Daha acımasız olmamız gerekiyor

TIKLAYIN - Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi

TIKLAYIN - Giresunspor-Beşiktaş maçından kareler

Stat: Çotanak Spor Kompleksi Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Sergio (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Süleymanov (Dk. 89 Zeki Yavru), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 66 Balde) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Rosier, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Umut Meraş), Josef, Can Bozdoğan (Dk. 56 Pjanic), Ghezzal, Teixeira (Dk. 56 N'Koudou) , Batshuayi (Dk. 77 Güven Yalçın) Sarı Kartlar: Dk. 17 Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor), Dk. 9 Necip Uysal (Beşiktaş)

Maçtan önemli anlar

8. dakikada GZT Giresunspor kontratağında Umut Nayir topu Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta stop yandan farklı şekilde auta gitti.

18. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kafa pasıyla Giresunspor ceza sahası içerisinde topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.

43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.