Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta takımın genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın sonuna eklenen 3 dakikayı beğenmeyen Beşiktaşlı oyuncu, “Sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika geçti. Altı üstü bir kağıt, topu ne kadar etkileyebilir? Her maç 7-10 dakika uzatma veriliyor, bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika sürdü. Daha dikkatli olurlarsa, daha iyi olacak” ifadelerin kullandı.

Maçı da değerlendiren genç oyuncu, “İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak” dedi.