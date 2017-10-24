T24 LogoT24 Logo
Spor

Giresunspor Başkanı Bozbağ'dan sert açıklamalar

"Taraftarın hayalini çalanın hayatını çalarım" Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) TFF 1'inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, futbolcu ve teknik heyetle yaptıkları toplantı ile uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Benim ş

24 Ekim 2017 20:46

\"Taraftarın hayalini çalanın hayatını çalarım\"

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

TFF 1\'inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, futbolcu ve teknik heyetle yaptıkları toplantı ile uyarılarda bulunduklarını belirterek, \"Benim şehrimin benim taraftarımın hayalini çalanın, bende hayatını çalarım. Herkes bunun bedelini öder” dedi.

Bozbağ, düzenlediği basın toplantısında son haftalardaki kötü gidişatlar ve alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlk yarının bitmesine sekiz hafta kala ligin ikinci sırasında olduklarını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Bozbağ, “Gazişehir Gaziantep ve Manisaspor maçındaki futboldan hiç bir şekilde memnun değiliz. Bizim olduğumuz makamlar mazeret üretmek değil, sorun çözmektir. Sorunları çözdüğümüz için bu şehrin taraftarının kalbinde taht kurduk, halkın takdirini kazandık. Kimse merak etmesin gereği neyse yapacağız” dedi.

Sıkıntının ne olduğunu bildiklerini ve geniş kapsamlı futbolcularla ve teknik heyetle yönetim olarak toplantı yapıp gerekli uyarıları yaptıklarını kaydeden Bozbağ, şöyle devam etti:

“Benim şehrimin benim taraftarımın hayalini çalanın, bende hayatını çalarım. Herkes bunun bedelini öder. Özellikle bazı oyuncular hal ve hareketlerine dikkat edecekler. Bizim bir misyonumuz, hayalimiz ve hedefimiz var. Biz gece gündüz demeden bu hedef için çalışıyoruz. Bundan sonra daha farklı bir Giresunspor izletmek için kaybettiğimiz puanları geri almak için var gücümüzle çalışacağız. Benim gibi kalbi çarpmayan bir oyuncuya Giresunspor formasını giydirirsek bende bu makamda oturmam.

Rahatlık bazılarının canını sıkmış. Bizim canımızı sıkanın biz de canını sıkarız. Giresun çocuğu da olsa sıkarız, olmasa da sıkarız. Benim orada 25 tane evladım var. Şimdi söz futbolcularda, Aralık sonunda ise biz de olacak. Bu yönetim kurulu Dale, Dialiba, Korkishko, Panosları nasıl getirdiyse yenilerini de getirir. Taraftarımız sabretsin. Kimse Giresunspor’dan büyük değil. Giresunspor’un kötü günleri eskide kaldı.  Su akar yolunu bulur.”

Başkan Bozbağ, Grandmedical Manisaspor maçında açıkladıkları 10 bin liralık galibiyet primini ise bu kez oyunculara ceza olarak uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KABAHASANOĞLUGİRESUN DHA TFFAkınGiresunspor Kulüp Başkanı Mustafa BozbağfutbolcuHerkesBozbağGaziantepManisasporBizimSorunlarıKimseSıkıntınınBizBundanGiresunsporBenimRahatlıkGiresunAralıkBuDale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24