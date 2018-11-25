Giresunspor Başkanı Bozbağ'dan hakem tepkisi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -



GİRESUNSPOR Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Denizlispor deplasmanının ardından, mağlup oldukları maçın hakemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Maçın hakemine tepki gösteren başkan Bozbağ, “Bir hakem ceza alanı içerisinde kaleciye dokunulmayacağını bilmiyorsa bu işi yapmasının bir anlamı yok diye düşünüyorum” dedi.

Bozbağ, Giresunspor’un deplasmanda karşılaştığı ve 3-2 mağlup olduğu Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulunup, hakeme tepki gösterdi. Denizlispor deplasmanında hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını kaydeden Bozbağ, “Bu senenin başından bu yana hangi en son ihtimal varsa o oluyor. Benim oyuncularım iyi oynadı. Yalnız özellikle son 10 dakikada yüzde 50-60 oyuncularımızın hatası varsa en az yüzde 50 de maçın hakeminin var. Çünkü verdiği kararların skora etkisi çok büyük oldu” ifadesinde bulundu.

Bozbağ açıklamasında, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’na bir şey söylemeyeceğini dile getirerek, şunları belirtti:

“Hakemin kararlarının hiçbiri adil değil. Bir hakem ceza alanı içerisinde kaleciye dokunulmayacağını bilmiyorsa bu işi yapmasının bir anlamı yok diye düşünüyorum. Giresunspor’un verilmeyen bir golü, bir penaltısı ve aleyhine verilen bir gol var. Şimdi bu deplasmandan nasıl çıkacaksınız? Hataları kabul ediyorum ama sen hakemsin ve maçı ortaya yönetmen lazım. Ben MHK’den rica ediyorum. Bu arkadaşın hakemlikle uzaktan yakından bir alakası yok. Bizi yaktı başka takımları yakmasın. Bu arkadaşın mesleği ne bilmiyorum ancak bence kendi mesleğine devam etsin. Çünkü dikkatle bakıldığında verdiği her karar sıkıntılı kararlar. Sen karşı tarafa kırmızı kart gösteriyorsun, korkuyorsan gösterme kardeşim. Pozisyonu doğru süz. Her şeyi yanlış. Giresunspor gol atıyor, hakem rakip lehine faul veriyor.”