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Spor

Giresunspor Başkanı Bozbağ: Sakin kalan başarıya ulaşacak

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor’da Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, ligin çok uzun olduğunu belirtti, "Sakin kalan, mali açıdan yıpranmayan kulüp başarıya ulaşacak, inşallah bu biz oluruz” dedi

06 Ekim 2017 19:51

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor’da Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, ligin çok uzun olduğunu belirtti, \"Sakin kalan, mali açıdan yıpranmayan kulüp başarıya ulaşacak, inşallah bu biz oluruz” dedi.
Bozbağ, düzenlediği basın toplantısında geride kalan haftaları ve gelinen süreci değerlendirdi.  Giresunspor\'un geçmişte 6 veya 7\'nci haftalarda sürekli hoca değişikliğine gittiğini hatırlatan Bozbağ, \"Bunlar kolay olmuyor. İnşallah burada dururuz. Bu camiaya yakışan liderliği devam etirmek. Önümüzdeki hafta Gazişehir Gaziantep maçında cezalı arkadaşlarımızın yerine oynayacak oyuncular içinde iyi bir fırsat. Sonuçta Antep’te güzel bir maç olacak. Lig çok uzun, çok olaylar yaşayacağız ve çok maç yapacağız. Sakin kalan, mali açıdan yıpranmayan kulüp başarıya ulaşacak, inşallah bu biz oluruz” diye konuştu.
Giresunspor’un çok iyi yolda olduğunu ve herkesin konuştuğu bir kulüp haline geldiğini ifade eden Bozbağ, şöyle konuştu:
\"Biz bir şey yaparken, bu takıma zarar vereceksek yapmayız. Biz böyle bir düşünce yapısında olsaydık bugün Giresunspor tüm Türkiye’nin konuştuğu bir kulüp olmazdı. Bugün Mustafa Bozbağ Kulüpler Birliği Başkanı olduysa bunda en büyük pay yönetim kurulumuzun, ailemizin, basın mensuplarımızın ve taraftarlarımızındır. Sizler bana destek oldunuz güvendiniz bizlerde hep beraber iyi yerlere geldik. Bundan sonrada aynı birliktelikle bu memleket için her şeyi yapacağız.”
Başkan Bozbağ, “Bu şehrin bir hayali var ve biz görevde olduğumuz sürece bu hayali gerçekleştirmek için her şeyi yapacağız. Geri kalan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Çocuklarımıza gençlerimize \'Süper Ligi\' yaşatmamız lazım” diyerek sözlerini tamamladı. 

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