Giresunspor Başkanı Bozbağ: “Fenerbahçe'yi misafir etmek çok hoş”

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur maçında Fenerbahçe ile eşleşen Giresunspor’da Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesi Fenerbahçe, onları Giresun’da misafir etmek bizim için çok hoş” dedi.

Fenerbahçe ile son 4 sene içinde kupada üçüncü kez karşılaşacaklarını ifade eden Bozbağ, bunların camia ve şehir için güzel şeyler olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin Fenerbahçe olduğunu dile getiren Bozbağ, \"Onlarla İstanbul’da gurbetçilerimizin önünde karşılaşmak ve onları Giresun’da misafir etmek bizim için çok hoş. İnşallah maçlar da güzel geçer. Biliyorsunuz futbolcular bu maçlara daha fazla konsantre oluyorlar. Geçirdiğimiz şu kötü günlerde bize biraz moral olacak maçlar diye düşünüyorum. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun” dedi.

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