Giresunspor Başkanı Bozbağ: Ankaragücü karşılaşmasından galip ayrılacağız

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- AKIN Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, sahalarında oynayacakları MKE Ankaragücü karşılaşmasından galip ayrılacaklarını söyledi.

Giresun’da görev yapan spor muhabirleri hafta sonu oynanan Altınordu maçından sonra rahatsızlanarak tedavi gören Başkan Mustafa Bozbağ’ı evinde ziyaret etti.

Şu an iyi olduğunu ve kendisine destek olan herkese teşekkür etiğini belirten Başkan Bozbağ, “Kalp hastalığım uzun süredir var. Altınordu maçının ardından heyecan ve üzüntüden dolayı yaşadığım kalp ritmindeki bozukluğundan kaynaklanan bir bayılma yaşadım. Tedavim devam ediyor. İnşallah iyi olacak. Belirli bir süre statta olmayacağım. Öyle görünüyor. Kalbim gelmek istiyor. Bu konuda doktor bey ile görüşeceğim” dedi.

MÜCADELE SÜRECEK

Giresun camiasına bir söz verdiğini hatırlatan Bozbağ, “Bu sözün içerisinde acısı ve tatlısı ile her şey var. Bu olaylar sonucunda aile oluyorsunuz. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Hep birlikte bu takımı bir üst lige çıkartmak için 12 Mayıs\'taki son maça kadar aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

TEK HEDEF GALİBİYET

Hafta sonu zirve mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geleceğini ve sahadan Giresunspor’un galip ayrılacağını aktaran Bozbağ, şöyle konuştu:

“Bu takım hangi şartlarda olursa olsun her maça kazanmak için çıkacak ve 41 senelik özlem için saldıracak, savaşacak. Ankaragücü taraftarı ile kenetlenmiş bir takım. Biz de büyük bir camiayız. İki büyük takımın Cumartesi Atatürk Stadı\'nda kazanma mücadelesi olacak. Ben Giresunspor’un bu karşılaşmadan galip çıkacağına inanıyorum. Bu arada tek ricam Giresunlu taraftarlar takımını yalnız bırakmasın. Bunlar önemli günler, bunlar şampiyonluğa etki eden maçlar insan taraftarı ile sevinip üzülürse büyük bir camia olur. İnşallah biz de hep beraber Cumartesi akşamı o statta sevineceğiz. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.”

Başkan Bozbağ, öte yandan Altınordu maçının ardından disiplinsiz davranışlardan dolayı oyuncuları Recep’in kadro dışı bırakıldığını da dile getirerek “Recep bazı disiplinsiz hareketlerde bulundu. Yönetim Kurulu\'ndan böyle bir takdir geldi. Savaşmayan hiçbir oyuncuyu ben Giresunspor’da tutmayacağım. Bunu sezon başında da söyledim şimdi de söylüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

