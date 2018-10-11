Giresunspor Asbaşkanı Kazancıoğlu: "Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz"

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Giresunspor\'un Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, İstanbul deplasmanının kendilerine iyi gelmediğini ancak, bu kez İstanbulspor\'u yenip şeytanın bacağını kırmak istediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değerlendireceklerini ve İstanbul\'a galibiyet parolasıyla gideceklerini belirtti. Yeni bir hocayla yeni bir heyecanla bu maçın çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Kazancıoğlu, \"Hüseyin Kalpar hocamızla bugün İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Yeni bir hoca yeni bir heyecan. Hüseyin Kalpar hocamızın oyuncular üzerinde iyi yönde motivasyon da getireceğine inanıyoruz. Çünkü kendisi çok tecrübeli ve geçmişi başarılarla dolu\" diye konuştu.

Asbaşkan Kazancıoğlu, İstanbul\'un Giresun için deplasman olmadığını ancak skor açısından kendilerine iyi gelmediğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

\"İstanbul\'da çok sayıda Giresunlu var, hemşerilerimiz her maçta bizi yalnız bırakmıyor. Ancak buna rağmen skor anlamında istediğimizi alamıyoruz. Bu kez yeni bir heyecanla çıkacağımız İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılarak şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. Sahadan 3 puanla ayrılıp yeni bir galibiyet serisine ve güzel günlere başlamak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve ekibe de sahibiz.\"

FOTOĞRAFLI



