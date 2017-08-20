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Spor

Giresunspor-Adanaspor: 3-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) STAT: Giresun Atatürk HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx) GİRESUNSPOR: Anıl (xxx), Berkan (xx), Onur Demir (xx), Özgür (xxx), Hüsamettin (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Dodo Andr

20 Ağustos 2017 01:22

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Murat Özcan (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)
GİRESUNSPOR: Anıl (xxx), Berkan (xx), Onur Demir (xx), Özgür (xxx), Hüsamettin (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Dodo Andre (xxx), Dmytro Korkishko (xxx) (Dk. 90+4 Mertcan), Recep (xx) (Dk. 79 Fatih xx), Diabang Dialiba (xx) (Dk. 88 Sinan xxx), Junior Dale (xx)
ADANASPOR: Hayrullah (xx), Rodrigo Longo (xx), Onur Akbay (xx), Jose Didi (xx), Renan Souza (xx),Da Silva (x) (Dk. 79 Gökhan x), Bekir (xx), Abdullaziz (x) (Dk. 65 Bilal x), Tevfik (x) (Dk. 86 Ahmet), Bahattin (x), Serigne Magaye (xx)
SARI KARTLAR: Dk. 63 Recep, Dk. 76 Korkishko (Giresunspor), Dk. 32 Da Silva, Dk. 44 Onur Akbay, Dk. 63 Renan Souza, Dk. 64 Tevfik, Dk. 65 Rodrigo Longo (Adanaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Serigne Magaye
GOLLER: Dk. 61 Dmytro Korkishko, Dk. 90+2 ve 90+5 Sinan (Giresunspor)

TFF 1. Ligi’nde Giresunspor, Adanaspor’u ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.
5’inci dakikada Korkishko’nun sağ kanattan ortasını yakın kale direği önünde savunma kornere çeldi. Bu pozisyondan hemen sonra Recep sol çaprazdan içeriye girip yakın kale direği önüne ortaladı. Dialiba’nın sert şutunu savunma son anda kornere uzaklaştırdı.
18’inci dakikada sağ kanattan Berkan’ın ortasına Dale yarım voleyle bir vuruş yaptı. Topa iyi uzanan Hayrullah topu kornere çeldi.
47’nci dakikada Dialiba’nın sol kanattan penaltı noktasına ortaladığı topa Dale kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
53’üncü dakikada Giresunspor sol kanattan bu kez Hüsamettin ile kaleyi yokladı. Bu oyuncunun arka direğe ortaladığı topa Korkishko istediği vuruşu yapamadı.
61’inci dakikada savunmadan atılan uzun topu kaleci Hayrullah kalesini terk ederek taca yolladı. Panos tacı çok hızlı kullandı. Dodo ceza sahası içerisinde bekletmeden pasını Korkihko’ya aktardı. Korkishko çekti düzeltti ve sol ayağıyla fileleri havalandırdı: 1-0
74\'üncü dakikada savunmadan seken topa Tevfik çok hızlı vurdu. Anıl pozisyonda başarılıydı ve sonrasında savunma topu kornere çeldi.
76’ncı dakikada Korkishko’ya kafa atan Serigne Magaye kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
89’uncu dakikada ceza sahası içinde Dale, Gökhan tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Dodo topu üstten auta attı.
90+2’nci dakikada Onur Akbay ceza sahasından çıkmak isterken topu Sinan’a kaptırdı. Sinan kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 2-0
90+5’inci dakikada Sinan yine topu kaptı, boş pozisyonda kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 3-0

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