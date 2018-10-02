Giresunspor-Adanaspor: 0-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx) - Uğur Aslan (xx), Aykut (xx), Ferhat (xx), Hüsamettin (xx), Zeni Husmani (xx), Kürşad (x) (Dk. 46 Muhammet Reis x), Kağan Miray (x) (Dk. 77 Said Id Azza x), Ba Adama (xx), Michel Landel (xx), Ergin Keleş (x) (Dk. 68 Abiola Dauda x)

ADANASPOR: Goran Karacic (xxx), Rodrigo Longo (xx), Veli (xxx), Renan Diniz (xxx), Özkan (xx), Kenan (xxx), Hakan (xxx), Bumba Vasile (xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 90+4 Oğuz Han), Gökhan (xx) (Dk. 66 Eren x), Famoussa Kone (xx) (Dk. 86 Andaç)

SARI KARTLAR: Kürşad (Giresunspor), Veli, Özkan, Hakan (Adanaspor)

GOL: Dk. 90+2 Hakan (Adanaspor)

Spor Toto 1’inci Lig\'de Giresunspor sahasında Adanaspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu.

4’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Diego’nun vuruşunu Anıl köşeden kornere yumrukladı.

27’nci dakikada Kone’nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Hakan aşırma vuruş denedi ancak top çok az farkla yandan dışarı çıktı.

32’nci dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Adanaspor savunması hata yapınca Ba Adama topu kontrol etti. Ba Adama uygun durumdaki Kürşad’a pasını aktaramayınca pozisyon sonuçsuz kaldı.

45’inci dakikada Ba Adama’nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

47’nci dakikada Muhammet Reis’in kullandığı serbest atışta kaleci Karacic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

64’üncü dakikada Hüsamettin’in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ba Adama sert vurdu ve top az farkla yandan auta gitti.

75’inci dakikada Ba Adama’nın soldan ortasına ceza sahasında Abiola yükseldi, top kalecide kaldı.

83’üncü dakikada Uğur Aslan’ın ortaladığı topa Abiola yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak Abiola için ofsayt bayrağı kalktı.

90+2’nci dakikada ceza sahası yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan geçti. Bu oyuncunun şutun meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor deplasmanda Giresunspor\'u 1-0 mağlup etti.

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