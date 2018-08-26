Giresunspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Selahattin Altay (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx), Uğur Aslan (xx), Emre Uğur (xxx), Aykut (xxx), Hüsamettin (xx), Kürşad (xx) (Dk. 86 Abdülkadir), Michel Landel (xxx), İbrahim Sangare (xxx), Ba Adama (xxx), Muhammed Reis (xx) (Dk. 78 Fatih x), Abiola Dauda (xxx) (Dk. 72 Ergin x)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (x), Adem (x), Mehmet (x), Ali Fırat (x) (Dk. 74 Kadir Pekmezci x), Orhan (x), Kadir Taşoğlu (x), Theodor Elmar (xx), Eren (x) (Dk. 46 Andreas Tatos x), Emre (xx), Moussa Bagayoko (x), Ahmet (x) (Dk. 59 Fatih Serkan x)

SARI KARTLAR: Abiola Dauda, Uğur Aslan, Kürşad, İbrahim Sangare, Aykut (Giresunspor), Orhan, Mehmet, Fatih Serkan, Theodor Elmar (Elazığspor)

GOLLER: Dk. 41 Abiola Dauda, Dk. 90+5 Michel Landel (Giresunspor)

Spor Toto 1\'inci Lig 3\'üncü hafta maçında Giresunspor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

17’nci dakikada Ba Adama ceza sahasının birkaç metre dışından kaleye çektiği şutta top üstten auta çıktı.

23’üncü dakikada Muhammed Reis’in yerden savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ba Adama pasını Abiola Dauda ile buluşturmak istedi ancak kalesini erken terk eden Soner fırsat vermedi.

32’nci dakikada Landel rakibinin faulüyle yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Muhammed Reis, faulü pas olarak Landel\'e gönderdi. Landel\'in vuruşu üstten auta yolladı.

39’uncu dakikada Ba Adama’nın kullandığı serbest vuruşta Muhammed Reis\'in kafa vuruşunda top çok az farkla üstten auta gitti.

41’inci dakikada Muhammed Reis, Sangare’ye aktardığı pası, Sangare de Dauda’ya verdiği pasta Dauda ceza sahası içerisinde sert vurdu top kaleci Soner’den geri geldi. Pozisyonu çok iyi takip eden Sangare bir kez daha pasını Dauda’ya aktardı. Bu kez sağ içten yüzünü kaleye çeviren Abiola Dauda sert bir şutla skoru 1-0’a getirdi.

47’nci dakikada Ba Adama’nın kullandığı köşe atışında Elazığspor savunmasında Ali Fırat’ın ters bir kafa vuruşunda yan direğe çarpan top bir kez daha kornere çıktı. Pozisyonun devamından sonuç çıkmadı.

57’nci dakikada Ba Adam sağdan kaleye yüksek bir orta açtı. Abiola Dauda kafayla topu ağlara yolladı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

72’nci dakikada gelişen konuk takım atağında Tatos savunmanın arasına yerden bir pas çıkardı. Sol içten ceza sahasına giren Bagayoko topu üstten auta gönderdi.

90+5\'inci dakikada topu kapan İbrahim Sangare, ceza sahasına girip pasını Landel’e aktardı. Landel düzgün vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

Maçı Giresunspor her iki yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı.

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