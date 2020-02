Giresunspor - Kocaelispor: 3-2

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), İlker Takpak (xxx), Anıl Usta (xxx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx), Ahmet Yusuf (xx) (Dk. 81 Saruhan xx), William Sery (xx), Kürşad (xx), Bahadır (xx), Ozan Can (xxx), Abdülkadir (xx), Fatih (xxx), Said Id Azza (xxx) (Dk. 118 Volkan), Muhammed İldiz (xx) (Dk. 70 Muhammet Reis xx), Abiola Dauda (xx) (Dk. 64 Alperen xx)

KOCAELİSPOR: Can Emre (xx), Fatih (xx), Kemal Can (xx), Onur (xx) (Dk. 106 Ali), Kadir (xx), Mehmet Celil (xx), \'14 numara\' Kerem Yıldırım (x) (Dk. 70 Hamza xx), \'99 numara\' Kerem Yıldırım (x) (Dk. 57 Sefa xx), Gökdeniz (x) (Dk. 57 Burak xxx), Mert (xx), Rıza (xx)

GOLLER: Dk. 28 Abiola Dauda, Dk. 52 (P) Muhammed İldiz, Dk. 107 Said İd Azza (Giresunspor) - Dk. 62 Burak, Dk. 84 Hamza (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: William Sery, Alperen, Abdülkadir (Giresunspor) - \'99 numara\' Kerem Yıldırım, Hamza (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında Giresun’da oynanan maçta Giresunspor, Kocaelispor’u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.

28’inci dakikada sol kanattan Said Id Azza’nın yaptığı ortaya iyi yükselen Abiola Dauda kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

44’üncü dakikada defasın arkasına atılan topu alan Said Id Azza vuruşunu yaptı, kaleci son anda uzanarak topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topla buluşan Dauda\'nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yine kaleci uzanarak çelmeyi başardı.

52’nci dakikada Said Id Azza, Onur tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Muhammed İldiz kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 2-0.

62’nci dakikada ceza alanında topla buluşan Burak, kaleci Kayacan’ın solundan topu ağlara gönderdi: 2-1.

67’nci dakikada boş pozisyonda topla buluşan Sefa, yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.

77’nci dakikada Ozan Can’ın yaptığı ortada topun gelişine vuran Fatih kaleyi bulamadı.

81’inci dakikada yine Ozan Can’ın ortasında topla buluşan Said Id Azza’nın vuruşunu iyi yer tutan kaleci uzaklaştırdı.

84’üncü dakikada Burak’ın ceza sahasına gönderdiği topu alan Hamza, iyi bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 2-2.

Maçın normal süresi 2-2 sona erince uzatma dakikalarına geçildi.

107’nci dakikada Fatih’in ortasında topa iyi vuran Said Id Azza takımını 3-2 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor bir üst tura çıktı.

