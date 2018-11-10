Giresunspor - Kardemir Karabükspor: 4-0

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Muhammet Yumak (xxx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx), Emre Uğur (xx), Uğur Arslan (xxx), William Sery (xxx), Hüsamettin (xx), Kürşad (xxx), Michel Landel (xxx), Kağan Miray (xx) (Dk. 67 Ozan Can xx), Muhammed Ildız (xx) (Dk. 77 Fatih Atik x), Said Id Azza (x) (Dk. 34 Volkan xxx), Abiola Dauda (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (x), Arda (x), Sezer (x), Fatih Tultak (x), Ali Kemal (x) (Dk. 61 Abdullah x), Hüseyin (x) (Dk. 68 Dorukhan x), Melih Berat (x), Berk (x), Ahmet (x), Fatih Kızılay (x) (Dk. 76 Toykan), Arif (x)

GOLLER: Dk. 45+2 - Dk. 79 - Dk. 87 Abiola Dauda, Dk. 65 Uğur Arslan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Arif, Doğukan (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1’inci Lig’de Giresun’da oynanan maçta Giresunspor, Kardemir Karabükspor’u 4-0 yenerek 5 hafta sonra galip geldi.

6’ncı dakikada Muhammed’in pasına hareketlenen Kağan Miray sağ kanattan ceza sahasına girdi. Kaleci Furkan da kalesini terk etti. Kağan’ın vuruşunda top yan filelerde kaldı.

11’inci dakikada Landel’in pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed, Furkan’a çalım atmayı deneyince ayağındaki topu kaleci Furkan’a teslim etti.

40’ıncı dakikada Volkan’ın kullandığı köşe atışına arka direkte Kürşad dokundu, Kürşad’ın vuruşunda top yan direkten geri geldi.

45+2’nci dakikada savunmadan ileri çıkan Uğur Arslan ceza sahası çizgisi üzerinde Arif tarafından düşürüldü ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Atışı Muhammed Ildız kullandı, barajdan dönen topu Abiola tamamladı ve yeşil beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi.

57’nci dakikada Kürşad’ın sol kanada yolladığı topu Volkan, Landel’e aktardı. O da Muhammed’i gördü, ancak bu oyuncunun vuruşu üstten auta gitti.

65’inci dakikada Volkan topu yerden ceza sahasına yolladı. Sezer topa müdahale edemeyince topu alan Uğur Arslan düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

79’uncu dakikada Landel’in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Dauda’nın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

87’nci dakikada Sery rakibinden topu kapıp Fatih Atik’e verdi. Fatih’in arka direğe ortasında topun gelişine çok iyi vuran Dauda, kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı.

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