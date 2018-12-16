Giresunspor - Hatayspor: 0-3

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Kamil Mavi (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (x), Emre Uğur (x), Uğur Arslan (x), Ferhat (x), Hüsamettin (x), Ba Adama (x) (Dk. 59 Kağan Miray x), Zeni Hüsmani (x), Michel Landel (x), Volkan (x), Muhammed (x) (Dk. 65 Bahadır x), Abiola Dauda (x) (Dk. 46 Said Id Azza xx)

HATAYSPOR: Akın (xx), Murat (xxx), Yusuf (xxx), Sadi (xxx), Mesut (xxx), Kubilay (xx), Yılmaz (xx) (Dk. 83 Hamidou), Selim (xxx), Dmytro Korkishko (xx) (Dk. 90+3 Yasin), Sadio Diallo (xxx), Hamza (xxx) (Dk. 87 Soner)

SARI KARTLAR: Ba Adama, Landel, Emer Uğur (Giresunspor), Korkishko, Diallo, Murat (Hatayspor)

GOLLER: Dk. 27 ve 74 Selim, Dk. 45 Hamza (Hatayspor)

Spor Toto 1’inci Lig’de Giresunspor, sahasında Hatayspor’a 3-0 mağlup oldu.

2’nci dakikada Ba Adama’nın sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktasında Muhammed yükseldi. Kalecinin müdahale edemediği top yan direkten geri geldi ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12’nci dakikada Hüsmani’nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Emre, Muhammed ile duvar pası yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Akın topu kornere çeldi.

27’nci dakikada Hamza’nın sağ kanada attığı pasla Selim ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

37\'nci dakikada sağ kanattan Emre’nin ortaladığı top Hatayspor savunmasında Sadi’nin eline çarpıp yön değiştirdi. Hakem bu pozisyonu devam ettirdi.

45’inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest atışı Hamza direkt kaleye yolladı: 0-2

62’nci dakikada Korkishko’nun sert vuruşunu kaleci Anıl uzaklaştırdı.

74’üncü dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Selim düzgün bir vuruşla Anıl’ı bir kez daha mağlup etti: 0-3

84’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Landel pasını Said Id Azza’ya aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top üst direkten geri geldi. Dönen topu Kağan tamamlamaya çalıştı ancak sonuç gelmedi.

(FOTOĞRAFLI)