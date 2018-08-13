Giresunspor - Eskişehirspor: 3-1

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Bersan Duran (xxx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx), Uğur (xxx), Aykut (xx), Abdülkadir (xxx), Hüsamettin (xx), Savaş (xxx), Michel Landel (xxx), İbrahim Sangare (xx) (Dk. 68 Ozan Can x), Muhammed İldiz (xxx), Said Id Azza (xxx) (Dk. 88 Fatih), Abiola Dauda (xxx) (Dk. 84 Ergin)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (x), Bedirhan (x), Semih (xx), Cemali (x) (Dk. 79 Utku), İsmail (x), Mehmet Özcan (xx), Furgan (xx), Mehmet Feyzi (x), Talha (xx), Fıratcan (xx), İbrahim Halil (x)(Dk. 57 Kaan)

GOLLER: Dk. 22 (P) Muhammed İldiz, Dk. 34 Landel, Dk. 71 Abiola Dauda (Giresunspor) - Dk. 25 Mehmet Feyzi (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 31 Mehmet Feyzi (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Aykut, Abdülkadir (Giresunspor) - Furgan (Eskişehirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig ilk hafta müsabakasında Giresunspor sahasında Eskişehirspor\'u 3-1 yendi.

10’uncu dakikada Mehmet Feyzi, Said\'i düşürdü. Hakem serbest vuruş kararına hükmetti. Muhammed İldiz\'in kullandığı serbest vuruş baraja çarptı.

15\'inci dakikada kazanılan çift vuruşu Aykut Demir kullandı, top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.

22’nci dakikada savunmaya baskı yapan Landel topa dokundu ve Abiola araya girerek vuruşunu yaptı. Boşta kalan topu arka direkte Muhammed İldiz tamamladı ve top ağlara gitti: 1-0.

25’inci dakikada Aykut ceza sahası içinde Talha\'yı düşürdü. Penaltı atışını kullanan Mehmet Feyzi skora eşitlik getirdi: 1-1.

26’ncı dakikada Sangare sağdan içeri ortaladı, arka direkte Said gelişine vurdu ve top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

29’uncu dakikada Said kaptığı topla savunmadan hızlı çıktı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sangare\'nin vuruşunda top kornere çıktı.

31’inci dakikada rakibine faul yapan Mehmet Feyzi ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

34’üncü dakikada sağ kanattan Savaş\'ın yaptığı ortayı Dauda topuk pasıyla indirdi. Landel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

53’üncü dakikada Muhammed İldiz\'in ceza sahası içerisinde gönderdiği topa Landel vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

71’inci dakikada Giresunspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Muhammed İldiz pasını Abiola’ya aktardı. Abiola göğsüyle skoru 3-1’e getirdi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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