Giresunspor - Balıkesirspor Baltok: 0-0

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Bersan Duran (xx), Hakan Karabalçık (xx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx), Emre Uğur (xx), Uğur Arslan (xx), William Sery (xx), Hüsamettin (xx), Zeni Husmani (xx), Michel Landel (xx), Kağan Miray (xx), Ozan Can (x) (Dk. 79 Said Id Azza x), Muhammed Ildız (xxx) (Dk. 90+1 Muhammet Reis), Ergin (x) (Dk. 61 Abiola Dauda x)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Andrija Vukovic (xxx), Okan (xx), Oğuz (xxx), Tomislav Glumac (xxx), Bülent (xx), Muhammed Ali (x) (Dk. 64 Cumali x), Furkan (xx), Nizamettin (xx) (Dk. 83 Uğur Aygören), Sedat (x), Mehmet (x) (Dk. 45 Steve Beleck xx), Mahatma Otoo (xx)

SARI KARTLAR: Muhammed Ildız, Zeni Husmani, Landel (Giresunspor), Sedat, Oğuz, Bülent, Glumac (Balıkesirspor Baltok)



Spor Toto 1\'inci Lig 10\'uncu hafta maçında Giresunspor, sahasında Balıkesir Baltok ile golsüz berabere kaldı.

4’üncü dakikada Giresunspor’da Ozan Can sol kanattan rakip ceza sahasına girdi. Ozan’ın Ergin’e aktarmak istediği pasa savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

14’üncü dakikada Hüsamettin sol kanattan arka direğe iyi bir orta yolladı. Kağan kafayla indirdi, Ergin ve Muhammed Ildız anlaşamayınca kapanan savunma topu tehlikeli bölgenin dışarısına çıkardı.

18’inci dakikada Muhammed Ildız ceza sahasına girdi, kaleyi tam cepheden gören yerden şut çekmek yerine pas vermeyi deneyince önemli bir fırsatı kaçırdı.

23’üncü dakikada Muhammed Ildız’in kullandığı serbest atışta top az farkla yandan auta çıktı.

35’inci dakikada Landel’in çıkarken kaptırdığı topa sağ çaprazdan Okan sert vurdu. Köşeye gitmekte olan topu Kayacan kornere yolladı.

60’ıncı dakikada sol kanattan Ozan’ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Husmani’nin vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.

66’ncı dakikada sağ kanattan ortalanan topa önce Otoo kafayla ardından Beleck vurdu, birbirinden etkili iki vuruşta da kaleci Kayacan gole izin vermedi.

75’inci dakikada Landel’in ara pasıyla ceza sahasına giren Abiola meşin yuvarlağa vurmakta gecikince kaleci topun sahibi oldu. Bu pozisyondan hemen sonra bu kez Ozan soldan ortaladı, Landel’in vuruşunda top herkesin bakışları arasında uzak kale direği dibinden auta gitti.

