Giresunspor - Afjet Afyonspor: 0-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Erdem Bayık (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx), Kağan Miray (xx), Aykut Demir (xx), Uğur Aslan (xx), Hüsamettin (xx) (Dk. 77 Bahadır x), Zeni Husmani (xx), Abdulkadir (x) (Dk. 18 Michel Landel xx), Ba Adama (xx), Said İd Azza (x) (Dk. 46 Ozan Can x), Muhammet Reis (x), Ergin (x)

AFJET AFYONSPOR: Oleksandr Rybka (xxx), Türker (xx), Bayram (xxx), Mehmet Sedef (xxx), İsmet (xx), Taşkın (xx), Nazmi (xxx), Onur Ramazan (x) (Dk. 40 Ersel x), Sinan (x) (Dk. 70 Aykut Uluç x), Yasin (xx), Oltan (xx) (Dk. 82 Abdulkadir)

GOLLER: Dk. 74 (P) Oltan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Türker, İsmet (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 1’inci Lig\'de Giresun’da oynanan maçta Giresunspor, Afjet Afyonspor’a 1-0 mağlup oldu.

10’uncu dakikada Aykut yaklaşık 30 metreden harika bir şut gönderdi. Kaleci Rybka, parmaklarının ucuyla alt köşeden topu kornere yolladı.

33’üncü dakikada Muhammet Reis’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ergin, birinci rakibinden vücut çalımıyla kurtuldu, kaleyi tam karşısına aldı, vuruşunda Mehmet Sedef kritik bir müdahale yaparak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

38’inci dakikada Kağan Miray sağ kanattan ceza alanına girerken bir orta yolladı. Said İd Azza topu boş kaleye yollayamadı.

43’üncü dakikada Giresunspor savunmasının arkasına atılan yüksek topu Oltan yere indirdi ve sağ içten ceza sahasına girdi. Vuruşunda iyi yer tutan Anıl rakibine gol şansı vermedi.

56’ncı dakikada Adama Ba’nın sağ çaprazdan çektiği sert şut kalecinin göğsünden döndü.

67’nci dakikada Adama Ba, sağdan taşıdı, Muhammet Reis kaleyi cepheden gören yerden sert vurdu, savunma topu kornere yolladı. Köşe atışından gelen topu bu kez Ozan Can tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de kaleci köşeden topu çıkardı.

71’inci dakikada Adama Ba, bu kez sağdan ortaladı, Ergin yakın kale direği önünden kafayı vurdu, top çok az farkla yandan auta gitti.

74’üncü dakikada gelişen Afyonspor atağında Aykut topu göğsüyle yere indirdi. Top Nazmi’nin önünde kaldı. Kağan’ın hamlesiyle Nazmi yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Oltan, kalecinin solundan fileleri havalandırdı: 0-1.

82’nci dakikada Ergin yayın üzerinde rakibi tarafından düşürüldü. Hakem serbest vuruş kararına hükmetti. Muhammet Reis’in yerden vuruşu savunmadan geri döndü.

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