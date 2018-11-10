Giresunlular Atatürk'ü saygıyla andı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'inci yıldönümünde, Giresun Atatürk Meydanı\'nda törenle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80’inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da anıldı. Giresun Valiliği bahçesinde resmi törenler yapılırken, Atatürk Meydanı\'nda da toplanan vatandaşlar saat 09.05’te Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Anma törenine anaokulu öğrencileri ile her kesimden vatandaş katıldı. Anaokulu öğrencileri anma töreninde daha sonra şiirler okudu.

Törenin ardından Giresun Belediyesi tarafından Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle meydana yerleştirilen panonun önünde anı fotoğrafı çekildi.

Gazipaşa İlkokulu bahçesindeki Atatürk maketine de öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

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