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Giresunlu uzman çavuş Afrin'de şehit oldu

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın acı haberi memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi

04 Şubat 2018 01:39

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın acı haberi memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki ailesine ulaştı.
Şehidin, ilçede Avutmuş Mahallesi’nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD’li teröristlerce bölgedeki görevli tanka düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve bir çocuk babası Aktağ\'ın ailesine taziye dileklerinde bulundu.
Avutmuş Mahallesi Muhtarı Servet Hancıoğlu acılarının büyük olduğunu belirterek, şehit uzman çavuşun naaşının ise kente geliş tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

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