T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Giresunlu Trump: Reklam teklifleri alıyorum, değerlendirme aşamasındayım

"Trump'la yüz yüze görüşmek istiyorum"

16 Kasım 2016 19:25

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'a benzerliğiyle dikkatleri çeken Giresunlu Abdullah Topçu, kendisine gösterilen ilgiden memnun.

Görele ilçesinde yaşayan Topçu, Köprübaşı'nda belediye başkanlığı da yapıyor. Topçu, çeşitli firmalardan reklam teklifleri almaya başladığını söyledi.

Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köprübaşı Belde Belediye Başkanlığı döneminde bu kadar ilgi görmediğini belirterek, şöyle dedi: 

"Trump'a benzediğimden dolayı halk yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal medyada tıklanma rekorları kırmışım. Şimdiden reklam filmlerinde oynamam için teklifler geliyor. Ben de teklifleri değerlendireceğim, kendime yakın bulduğum teklifleri kabul edeceğim."

Topçu, Trump'la yüz yüze görüşmek istediğini de ifade ederek, "Türkiye'den Amerika'ya gitmek için belirli kriterlere sahip olmak gerekiyor. Bu işler nasip, kısmet işleri. Belki kendisi Türkiye'ye gelir, görüşme fırsatı buluruz. Büyük bir ülkenin başkanıyla görüşmek beni mutlu eder." sözlerine yer verdi.

ETİKETLER

Giresunlu TrumpDonald Trumpreklam teklifleriABDbenzerlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24