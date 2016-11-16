Giresunlu Trump: Reklam teklifleri alıyorum, değerlendirme aşamasındayım

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'a benzerliğiyle dikkatleri çeken Giresunlu Abdullah Topçu, kendisine gösterilen ilgiden memnun.



Görele ilçesinde yaşayan Topçu, Köprübaşı'nda belediye başkanlığı da yapıyor. Topçu, çeşitli firmalardan reklam teklifleri almaya başladığını söyledi.

Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köprübaşı Belde Belediye Başkanlığı döneminde bu kadar ilgi görmediğini belirterek, şöyle dedi:



"Trump'a benzediğimden dolayı halk yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal medyada tıklanma rekorları kırmışım. Şimdiden reklam filmlerinde oynamam için teklifler geliyor. Ben de teklifleri değerlendireceğim, kendime yakın bulduğum teklifleri kabul edeceğim."



Topçu, Trump'la yüz yüze görüşmek istediğini de ifade ederek, "Türkiye'den Amerika'ya gitmek için belirli kriterlere sahip olmak gerekiyor. Bu işler nasip, kısmet işleri. Belki kendisi Türkiye'ye gelir, görüşme fırsatı buluruz. Büyük bir ülkenin başkanıyla görüşmek beni mutlu eder." sözlerine yer verdi.