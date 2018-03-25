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Giresunlu anne- kız, Belçika'daki evlerinde bıçakla öldürülmüş bulundu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUNLU Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur (54), yaşadıkları Belçika’nın Herstal kentindeki evlerinde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu

25 Mart 2018 17:05

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUNLU Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur (54), yaşadıkları Belçika’nın Herstal kentindeki evlerinde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu. Daha önce birlikte yaşadığı, kendisinden ayrılan Emine Yağmur’a, eski erkek arkadaşı Beytullah A.\'nın bir süredir tehdit mesajları gönderdiği ortaya çıktı. Beytullah A., cinayetle ilgili şüpheli olarak aranıyor. 
Giresun’un Ülper köyü nüfusuna kayıtlı Emine Yağmur, 2008 yılında Ural Aydın ile evlenerek, Belçika’ya yerleşti. Aydın\'dan 5 yıl önce boşanan kadın, annesi Fatma Yağmur’la birlikte bu ülkede yaşamaya başladı. Emine Yağmur, 2 yıl önce tanıştığı Beytullah A. ile ilişki yaşamaya başladı. Hamile kalan Emine Yağmur, kız çocuğu dünyaya getirdi; ancak ikilinin arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Emine Yağmur, anlaşmazlık yaşadığı Beytullah A.’dan ayrıldı. Kızını görmeye gelen Beytullah A., iddiaya göre, kadına şiddet uygulayıp, ölümle tehdit etmeye başladı. Emine Yağmur, kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine Beytullah A., kadına, ‘Sizi öldürmek farz oldu’ mesajını gönderdi.
Beytulah A., Emine Yağmur’dan olan kızını, eski eşinin evine getirdi. Beytullah A.’nın eski eşi, durumdan şüphelenince Emine Yağmur’un boşandığı eşi Ural Aydın’a yaşananları anlattı. Ural Aydın, Belçika polisi ile birlikte dün gittiği evde, anne ile kızın cansız bedenlerini gördü. Anne- kızın bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Beytullah A.\'nın arandığı belirtildi.
Emine ve annesi Fatma Yağmur’un cenazelerinin, otopsinin ardından memleketleri Giresun’un Ülper köyüne getirilerek, defnedileceği öğrenildi.

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