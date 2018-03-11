Giresun'daki maçta acı olay: Sezer'in ayağı kırıldı!

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)



SPOR Toto 1’inci Lig mücadelesinde Akın Çorap Giresunspor\'a konuk olan Adana Demirspor\'da Sezer Özmen\'in ayağı kırıldı.

Karşılaşmanın 18’inci dakikasında gelişen poziyonda Dodo rakibinden topu kaptı ve sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Dönen topu Almeida aldı ve yeniden kaleyi gönderdi. Bu sırada Sezer Özmen, topun önüne yatarak mutlak bir golü önlemeye çalıştığı sırada yerde kaldı. Pozisyonda sakatlanan Sezer Özmen, sahaya giren ambulansla birlikte Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağında kırık tespit edilen Özmen, ameliyat için İstanbul’a gönderilecek.

FOTOĞRAFLI