T24 LogoT24 Logo
Gündem

Giresun'da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'da, MEMUR-Sen İl Temsilciliği tarafından,  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı"na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi

24 Şubat 2018 19:49

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN\'da, MEMUR-Sen İl Temsilciliği tarafından,  Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\"na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. 
Yeniyol mevkiinde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan ve \'Afrin bitecek sıra Menbiç’e gelecek\', \'Tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız\' pankartları taşıyan yaklaşık bin 500 kişi Gazi Caddesi üzerinden mehter marşı eşliğinde Atatürk Meydanı’na yürüdü. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Memur-Sen Giresun İl Temsilcisi Sami Şimşek, açıklamalarda bulundu. Mehmetçiğin göğüs göğüse terör örgütleriyle, işbirlikçi hainlerle mücadele ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle dedi:
\"Kahramanlık destanları yazan, hain terör örgütlerine ortalığı dar eden Mehmetçiklerimiz için buradayız. Görev verildiği takdirde canımızı seve seve ülkemiz ve milletimiz için feda edeceğimizi tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Jandarma Özel Harekatla, Polis Özel Harekatın kahramanları Mehmetçiklerimizle destanlar yazmak için yola çıkarken bizler de gönüllü alayların torunları olarak sivil özel harekat için sefere hazır olduğumuzu devletimize bildirmek için buradayız. Mazlum coğrafyanın gözyaşlarını dindirmek için buradayız. Şehitlerimizin intikamını almak için buradayız. Ordu millet el ele hep birlikte Afrin’e.”
Açıklamanın ardından Afrin’de şehit olan askerler için yoklama yapıldı, mehter takımı gösteri sundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN DHAGİRESUNTemsilciliğiSilahlı KuvvetleriDalı Harekatı"naTürkMenbiçeAnadoluGazi CaddesiAtatürk MeydanınaMarşınınMemurSen GiresunTemsilcisi SamiMehmetçiklerimizGörevJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24