Giresun'da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN\'da, MEMUR-Sen İl Temsilciliği tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\"na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yeniyol mevkiinde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan ve \'Afrin bitecek sıra Menbiç’e gelecek\', \'Tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız\' pankartları taşıyan yaklaşık bin 500 kişi Gazi Caddesi üzerinden mehter marşı eşliğinde Atatürk Meydanı’na yürüdü. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Memur-Sen Giresun İl Temsilcisi Sami Şimşek, açıklamalarda bulundu. Mehmetçiğin göğüs göğüse terör örgütleriyle, işbirlikçi hainlerle mücadele ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle dedi:

\"Kahramanlık destanları yazan, hain terör örgütlerine ortalığı dar eden Mehmetçiklerimiz için buradayız. Görev verildiği takdirde canımızı seve seve ülkemiz ve milletimiz için feda edeceğimizi tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Jandarma Özel Harekatla, Polis Özel Harekatın kahramanları Mehmetçiklerimizle destanlar yazmak için yola çıkarken bizler de gönüllü alayların torunları olarak sivil özel harekat için sefere hazır olduğumuzu devletimize bildirmek için buradayız. Mazlum coğrafyanın gözyaşlarını dindirmek için buradayız. Şehitlerimizin intikamını almak için buradayız. Ordu millet el ele hep birlikte Afrin’e.”

Açıklamanın ardından Afrin’de şehit olan askerler için yoklama yapıldı, mehter takımı gösteri sundu.

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