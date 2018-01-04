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Giresun’da yakalanan teröristin ifadesi üzerine operasyon yapıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Yağlıdere ilçesi kırsal kesiminde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanan PKK'lı terörist Hasan Demir’in ifadeleri

04 Ocak 2018 13:55

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'un Yağlıdere ilçesi kırsal kesiminde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanan PKK\'lı terörist Hasan Demir’in ifadeleri doğrultusunda Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bir mağaraya operasyon düzenlendi.
Yağlıdere ilçesi kırsalında, geçen 16 Aralık\'ta, yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından yapılan ihbar üzerine güvenlik güçlerince gözaltına alınan \'Agit Van\' kod adlı PKK’lı terörist Hasan Demir, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı\'ndaki sorgusunun ardından tutuklandı.
PKK\'lı terörist Hasan Demir\'in ifadeleri doğrultusunda, güvenlik güçlerince Yağlıdere kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgütün kullandığı sığınakta çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi, dürbün, telsiz ve uzaktan kumandayla patlatılan bomba düzenekleri ele geçirilmişti.
İFADELERİ İLE MAĞARAYA ULAŞILDI
PKK’lı gruptan kaçarak teslim olan terörist Hasan Demir’in ifadelerinde, Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalında birçok sığınak ve kamp alanın yerini güvenlik güçlerine anlattığı belirtildi. Geçen hafta bölgedeki mağaraya düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.
YAYA OLARAK GİRESUN’A GELMİŞ
PKK’lı teröristin ifadelerinde Erzincan’dan 2 haftalık yaya gece yolculuğu ardından Giresun kırsalına geldikleri yer aldı. Kırsal alanda erzak bulamadıklarını ve vatandaşlardan destek alamadıkları için zorlandıklarını, bu nedenle sık sık yer değiştirdiklerini anlatan PKK’lı terörist dinledikleri radyo aracılığıyla hava durumunu ve güncel gelişmeleri takip ettiklerini söylediği belirtildi. PKK’lı teröristin sorgusunda teslim olma kararına ilişkin sorulara verdiği yanıtlarda şu ifadeler yer aldı:
\"Radyoda kar geleceği haberini duyduk ve o gece arazide kaldık. Günleridir yürüyorduk ve hava çok soğuktu artık ayaklarım soğuktan yanmış gibiydi.  Diğer iki örgüt mensupları ile 100’er metre mesafe ile yürüyorduk. Ben biraz daha geriden kaldım. Onlar bir virajı dönünce ben de o fırsattan kaçarak izimi kaybettirdim. Etrafımda gördüğüm yayla evlerine girdim. Kar yağmaya başlayınca teslim olmayı düşündüm ve teslim oldum.”

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