Giresun’da tecavüz iddiası

Giresun'da, otomobille kaçırarak alıkoyduğu kıza, bıçak ve silah tehdidi ile tecavüz ettiği öne sürülen zanlı kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran H.A. (19), ilçede buluştuğu M.O'nun (34) kendisini otomobille kaçırarak götürdüğü bir köydeki evde alıkoyup, bıçak ve silah tehdidi ile tecavüz ettiğini öne sürdü.



Bu kişinin aynı otomobille kendisini ilçe merkezine götürmek istediğini anlatan H.A, bağırması üzerine, söz konusu kişinin hareket halindeki aracı durdurduğunu söyledi.



Daha sonra tartıştığı M.O. ile araçtan indiklerini anlatan H.A, bu sırada olayı gören vatandaşlarca kurtarıldığını, zanlının da kaçtığını kaydetti.



Ardından emniyete geldiğini söyleyen H.A, kendisiyle evlenmek istediği için sürekli rahatsız eden M.O. ile peşini bırakması için konuşmak amacıyla buluştuğunu ifade etti.



H.A, kendisini alıkoyup defalarca tecavüz ettiğini öne sürdüğü M.O'dan şikayetçi oldu.



Zanlının arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

