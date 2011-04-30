-GİRESUN'DA TAKSİCİ CİNAYETİ GİRESUN (A.A) - 30.04.2011 - Giresun'un Bulancak ilçesinde bir taksi sürücüsü, Bektaş yaylası yolunda tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu. İlçe merkezinde bir taksi durağında çalışan Şeref Ödemiş (45), iki gün önce henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce işe çağrıldı. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Ödemiş, jandarma ekiplerince Bektaş yaylası yolunda, taksisinin biraz uzağında ölü bulundu. Başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Ödemiş'in cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili olduğu şüphesiyle F.K. ile S.K gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı öğrenildi.